Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 12. januar)

Postavljeno: 12.01.2026

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao veoma zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 91.9 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 90.6 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima se savetuje da razmisle o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ako osete simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje fizičke aktivnosti, naročito na otvorenom.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha je upravo zabeležen jutros u 8, a prethodni pik se dogodio sinoć u 19 časova kada je najviša koncentracija PM10 čestica iznosila 65, odnosno 64.40 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

