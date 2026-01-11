Kako sačuvati jelku i ukrase do sledeće godine

Nakon što praznična euforija prođe i lampice se ugase, mnogi se pitaju kako pravilno skladištiti jelku i ukrase kako bi naredne godine izgledali isto lepo i bili spremni za novu dekoraciju. Pravilno čuvanje dekoracija može produžiti njihov vek i uštedeti novac, ali i očuvati sigurnost u domaćinstvu

Veštačke jelke najbolje je rasklopiti i spakovati u originalnu kutiju ili veliku platnenu vreću, pazeći da se ne oštete iglice i grane. Pri skladištenju birajte hladno, suvo i tamno mesto, daleko od direktnog sunčevog svetla i grejnih tela koja mogu deformisati grane i važno je ne stavljati ništa preko nje, da bi ostala u istom, pravilnom obliku kao ranije.

Ukrasima poput kugli, lampica i figurica takođe je potrebna pažnja. Lomljive ukrase čuvajte u kartonskim kutijama sa pregradama ili omotane u papir, dok lampice treba uredno urolati i staviti u kutiju kako se ne bi zapetljale ili oštetile. Električne dekoracije pre skladištenja obavezno proverite i osušite kako bi sledeće godine radile bez problema i uklonite baterije.

Uz malo truda i organizacije, sledeća sezona prazničnog dekorisanja može početi bez stresa, a ukrasi će biti kao novi.