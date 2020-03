Opšta bolnica Krušebvac uputila je obaveštenje svim građanima Rasinskog okruga da, ukoliko se izuzetno ukaže potreba da se bolesnicima dostave neophodne stvari, to mogu da učine isključivo u periodu od 14:30 do 15:30 časova svakog dana

Iz Bolnice podsećaju da su, u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji, zabranjene posete u Opštoj bolnici Kruševac. S obzirom na to, Bolnica je za situacije kada je pacijentima neophodno da dobiju neke potrepštine, to moguće uraditi u intervalu od 14,30 do 15,30 časova.

„Na ulazu svakog odeljenja biće zadužena lica koja će preuzimati dostavljene stvari i iste predati bolesnicima“, navodi se u saopštenju Bolnice.

Podsećamo, za ulazak u bolnički krug neophodno je da imate masku i zaštitne rukavice. Od sinoć ulaz u Bolnicu kontroliše Vojska.

Važno: Dostava potrepština pacijentima Bolnice od 14,30 do 15,30

