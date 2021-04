Vaterpolisti kruševačke Rasine u dvanaestom mecu Prve A lige poraženi su, na bazenu Sportskog centra u gradu pod Bagdalom, od Vaterpolo kluba Beograd rezultatom 8:14

U konkurenciji osam ekipa gosti su peti, a domaćin na sedmom mestu.

– Bio je to naš deseti poraz, uz dve pobede, u šampionatu. Rezultatski gledano Beogradjani su napravili razliku u pravo vreme, a mi se nismo najbolje snašli. Međutim, mi moramo, što pre to bolje, popraviti formu i sačuvati prvoligaški status.Verujem da ovi momci to mogu i da će učiniti sve kako bi obradovali ljubitelje vaterpola u ovom delu Pomoravlja – kaze šef struke Vladimir Tomašević.

Lj.Markovic

Vaterpolisti Rasine poraženi od VK Beograd

