Priveden jer je pijan vozio niz pešačku stazu

Saobraćajna policija je privela muškarca (70) koji je sinoć, oko 20 časova i 20 minuta pijan vozio kola niz pešačku stazu u Brijanovoj ulici, u delu ka autobuskoj stanici

On je, prema policijskim navodima, vozio sa 1,63 promila alkohola u krvi, zbog mu je određeno zadržavanje do 12 sati, kako bi se istreznio.

Istovremeno je policija protiv njega podnela prekršajnu prijavu te će on, zbog učinjenog prekršaja, biti priveden sudiji Prekršajnog suda u Kruševcu.

J.B.

