Uručena rozeta Ljiljani Habjanović Đurović

Na centralnoj večeri manifestacije „Belovodska rozeta“, koje je, zbog kiše umesto na otvorenoj sceni održano u Domu kulture u Beloj Vodi, poznatoj književnici, Ljiljani Habjanović Đurović uručena je rozeta od belovodskog peščara, nagrada za izuzetan doprinos srpskoj kulturi

Primajući rozetu koju su izvajali belovodski klesari, Ljiljana Habjanović Đurović se zahvalila Gradu Kruševcu i organizatorima manifestacije, što je dospela u krug dosadašnjih dobitnika.

–Biti u ovako odabranom društvu dosad nagrađenih je veliki uspeh. Osećam veliku radost što se moj rad ceni, što se sagledao čitav rad tokom moje karijere. Čipka na našim svetinjama – rozeta, uvek me seti na Belu Vodu i čuvenu rozetu. Ponosna sam što sam i jedan od laureata koji ulazi u anale Bele Vode, Kruševca i Srbije – rekla je poznata književnica.

Nagradu joj je uručila gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, a o književnom opusu Ljiljane Habjanović Đurović govorila je takođe književnica i Ljiljanina dugogodišnja prijateljica, Mila Milosavljević.

– Po 44. put se jedinstvena kamena rozeta uručuje slavodobitniku za doprinos u razvoju srpske kulture i umetnosti. Jedinstvena je i dobitnica ovogodišnje Belovodske rozete – rekla je gradonačelnica, podsetivši da je Habjanovićka najčitaniji i najtiražniji srpski pisac u inostranstvu, te da nagrade kao što su Orden Svetog Save, despota Stefana Lazarevića, Vukova nagrada, Zlatni vitez, Zlatni beočug, govore o značaju i vrednosti njenog stvaralaštva.

– Ljiljana Habjanović je, sa ponosom ističemo, Kruševljanka, pisac koji nosi u venama Lazarevo tlo i nebo, onaj drevni damar stare srpske prestonice koji se kao najveća svetinja prenosi s kolena na koleno – dodala je Palurović i izrazila nadu da će i Belovodska rozeta zauzeti počasno mesto među njenim brojnim nagradama i da će je “sećati na njen rodni grad, kao što i Kruševac ne zaboravlja svoje građane”.

Dramske prikaze iz dela Ljiljane Habjanović Đurović izveli su članovi Pozorišnog studija ,,Bata Miladinović“ a u muzičkom delu programa nastupio je ansambl duhovnih i tradicionalnih srpskih pesama “Beli anđeo” iz Beograda pod umetničkim rukovodstvom Katarine Božić.

O vrednosti same nagrade i manifestaciji “Belovodstka rozeta” u ime organizatora, KCK i MZ Bela Voda, govorila je direktorka Kulturnog centra, Violeta Kaplarević. Ona je podsetila da manifestacija postoji od 1976. godine, a da se priznanje “Cvet u kamenu” za doprinos razvoju srpske kulture i umetnost uručuje od 1989. godine, te da je to priznanje do sada ponelo 27-moro izuzetnih kulturnih i umetničkih stvaralaca.

Ljiljana Habjanović Đurović rođena je u Kruševcu, gde je završila gimnaziju, a potom je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Do sada je objavila 42 knjige koje su prevedene na petnaestak svetskih jezika, među kojima i na češki, italijanski, grčki, hrvatski, makedonski, francuski, mađarski, bugarski, ukrajinski, ruski, rumunski, beloruski, gruzijski, albanski, nemački. Najčitanija je i najtiražnija književnica u prethodne dve decenije i najuspešniji srpski pisac u inostranstvu posle 2000. godine. Njen rad je predstavljen u uglednim književnim časopisima, a više studenata slavistike ima za temu svojih diplomskih i magistarskih radova njena dela.

Sem Belovodske rozete, grad Kruševac je Ljiljanu Habjanović Đurović odlikovao i Vidovdanskom nagradom koja joj je dodeljena 2016. godine.

Izvor: krusevac.rs

