Uredba vratila kaznene poene – radnici pregovaraju sa Ministarstvom

Vlada Srbije donela je 1. oktobra uredbu koja podrazumeva vraćanje tzv. kaznenih poena radnicima nekada velikih fabrika iz kojih su do pet godina pre ostvarivanja penzija odlazili kroz socijalne programe od 2010. do 2015. godine. Predstavnici Udruženja “Opcija 5” iz Kragujevca, među čijim članovima su i bivši radnici Holdinga PPT iz Trstenika i IMK “14. oktobar” imali su ove nedelje sastanak u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje kako bi se ovaj problem prevazišao

– Mi smo svi koristili opciju odlaska na biro do ostvarivanja prava na punu penziju, i samo pod tim uslovom dobrovoljno kroz program Vlade raskidali radne odnose u preduzećima, koja su bila u postupku restrukturiranja ili privatizacije – kaže Dragoljub Vukadinović, bivši radnik PPT.

– Onda je 2015. godine donet Zakon o PIO, koji se odnosio na radnike koji nisu napunili 65 godina starosti, a retroaktivno i mimo sporazuma koje smo poptisivali sa našim preduzećima, krenuo je da se primenjuje i na nas. Umanjena primanja dobijali smo sve do kraja marta, 2016. godine, kada smo zaključkom Vlade izuzeti iz Zakona o PIO u delu koji se odnosi na kaznene poene.

Da će dobijati penzije u proseku manje od 0,34 do 20,4 posto, sada već penzioneri iz “Opcije 5” , saznali su kroz obaveštenja lokalnih filijala PIO. Procene od pre pet godina su bile da se ova odluka odnosi na oko 6.000 bivših radnika preduzeća poput “Zastave”, “Goše” iz Smederevske Palanke”, “Slobode” Čačak… Ukoliko se ponovo ne izmeni situacija, svi će oni iz kategorije “starosne” preći u “prevremenu starosnu penziju”.

– Tako je zaključkom Vlade ukinuta odluka iz marta 2016. godine – rekao je Aleksandar Petrović iz Kragujevca, predsednik Udruženja.

– To znači da će u našem udruženju, ljudi imati mesečno umanjene penzije od 2.500 do 7.500 dinara.

Dragoljub Vukadinović navodi da su predstavnici Udruženja zadovoljni razgovorom sa novom ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević i da očekuju da se rešenje nađe. Samo je iz trsteničkog kraja oko 200 oštećenih penzionera potpisalo peticiju da se ovo pitanje trajno uredi kroz zakon.

Računica sa umanjenjem – Firmu sam napustio posle 37,5 godina staža, tri godine sam uplaćivao penziono i socijalno osiguranje, u decembru punim 65 godina – ispričao je Srboljub Bogdanović, nekada zaposlen u IMK “14.oktobar”.-Tih godinu dana primao sam umanjenu penziju za 20,4 posto i biće teško ako se to opet ponovi

