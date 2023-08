Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

Ministarstvo poljoprivrede je 15. avgusta raspisalo javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla zarad unapređenja stočarstva. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači se mogu prijaviti do 15. septembra preko portala ePodsticaji

Subvencije se odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza, svinja, kao i pčelinjih matica.

Najviši ukupan iznos podsticaja po zahtevu za jednu kalendarsku godinu može iznositi do tri miliona dinara za nabavku ovaca, koza, svinja i pčelinjih matica, zatim do pet miliona dinara za nabavku junica tovnih rasa, junica mlečnih i kombinovanih rasa, bikova tovnih rasa i steonih junica, kao i do 10 miliona dinara za nabavku bikova mlečnih i kombinovanih rasa.

Foto: Pixabay

N. L.