Uklonjen deo otpada iz jezera, čeka se novi talas

Oko 150 džakova komunalnog otpada, uglavnom plastične ambalaže, uklonjeno je za sada sa površine jezera Ćelije. Reč je o delu otpada koji se tokom vikenda nakon obilnih padavina “slio” u jezero. Njegov prodor u vodozahvatni basen sprečen je postavljanjem barijere. U Vodovodu napominju da vodosnabdevanje 120 hiljada korisnika, koji pijaću vodu dobijaju sa jezera Ćelije, ni jednog trenutka nije bilo ugroženo

– Najveći deo otpada smo uklonili. Cilj je bio da eliminišemo potencijalne zagađivače i smanjimo negativan uticaj na kvalitet sirove vode. Spremno čekamo novi talas padavina i topljenje snega, kada će u jezero stići i nove količine otpada. Postavljamo smo još jednu barijeru i na taj način ćemo sprečiti rasturanje otpada po jezeru – kaže za naš portal Saša Antić, izvršni direktor za sanitarnu zaštitu i održivi razvoj u kruševačkom Vodovodu.

Prvu barijeru su radnici Vodovoda uz pomoć ribočuvarske službe Udruženja ribolovaca “Rasina plus” i kruševačkog Odeljenja za vanredne situacije postavili tokom vikenda, nakon što je na području Kruševca za dan palo 18,8 litara kiše po metru kvadratnom. To su učinili poučeni iskustvima iz prethodnih godina kada je jezero takođe bilo preplavljeno plastičnom ambalažom.

– Ovo je slika koja se, nažalost, godinama ponavlja, kada počnu kiše i topljenje snega na Kopaoniku. Otpad iz priobalja Rasine i Blatašnice krene bujičnim tokom i završi na površini jezera. To je otpad sa teritorija Brusa i Blaca koji se sliva u Blatašnicu, odnosno u Rasinu, koja ga potom donosi u jezero, odnosno otpad sa divljih deponija u tim mestima i selima kroz koja prolaze te reke – podsetio je Antić.

Komunalne službe tih opština, su, prema njegovim rečima, nadležne da reaguju zbog deponija. Ovakve situacije bi trebalo da budu rešene izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu. Do tada su pomenute barijere i podizanje svesti građana o potrebi očuvanja jezera Ćelije jedini načini da se smanji količina komunalnog otpada koji će završiti u jezeru. Postoji i mogućnost da Vodovod nabavi barijeru – vodenu zavesu sa mehanizmom za iznošenje skupljenog otpada, koja bi bila postavljena na ulivu Rasine u jezero.

U kruševačkom Vodovodu podsećaju da zajedno sa komunalnim preduzećima iz Brusa, Blaca i Aleksandrovca te sa mesnim zajednicama sela koja okružuju jezero Ćelije organizuju akcije i edukacije kako bi podigli ekološku svest meštana o značaj tog vodnog resursa te sprečili nastajanje divljih deponija.

Priobalje jezera se, takođe, svake godine čisti. Vodovod kroz javne radove angažuje deset radnika, koji tokom četiri do šest meseci (obično od aprila do septembra) ručno čiste priobalje jezera, od uliva Rasine do vodozahvatne kule, što je deo dug tridesetak kilometara.

J.B.

Uklonjen deo otpada iz jezera, čeka se novi talas

Oko 150 džakova komunalnog otpada, uglavnom plastične ambalaže, uklonjeno je za sada sa površine jezera Ćelije. Reč je o delu otpada koji se tokom vikenda nakon obilnih padavina “slio” u jezero. Njegov prodor u vodozahvatni basen sprečen je postavljanjem barijere. U Vodovodu napominju da vodosnabdevanje 120 hiljada korisnika, koji pijaću vodu dobijaju sa jezera Ćelije, ni jednog trenutka nije bilo ugroženo - Najveći deo otpada smo uklonili. Cilj je bio da eliminišemo potencijalne zagađivače i smanjimo negativan uticaj na kvalitet sirove vode. Spremno čekamo novi talas padavina i topljenje snega, kada će u jezero stići i nove količine otpada. Postavljamo…