Samo desetak minuta nakon što je opljačkao menjačnicu u Kruševcu sugrađanin N.N. (34) je uhapšen

On je ukrao više od 2,1 milion dinara, oko 1.400 evra i oko 200 franaka.

Policija je, kako je saopštila, brzom i efikasnom akcijom uhapsila N. N. koji je osumnjičen da je maskiran, uz pretnju vatrenim oružjem, od radnice menjačnice oduzeo novac, koji je policija prilikom hapšenja pronašla kod njega.

Ukradeni novac biće vraćen vlasniku menjačnice.

Osumnjičenom će, po nalogu Višeg tužilaštva, biti određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

J.B.

Opljačkao više od dva miliona dinara iz menjačnice, odmah uhapšen

