UG “Romani cikna” predstavilo rezultate istraživanja o položaju seoskih žena

Aktivistkinje Udruženja građana “Romani cikna” na okruglom stolu u Centru za stručno usavršavanje predstavile su rezultate istraživanja o položaju seoskih žena sa teritorije Grada Kruševca. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Seoske žene na potezu”, a u njemu je učestvovalo sto žena iz različitih sela. Nakon istraživanja, u 10 sela održane su i radionice na kojima se govorilo o problemima žena na selu, ali i o rodnoj ravnopravnosti

-Projekat smo započele u decembru prošle godine i on se odnosi na podršku ženama sa sela da se aktivnije uključe u rad svojih mesnih zajednica, pokrenu inicijative i na taj način se osnaže i preuzmu život u svoje ruke – kaže Jasmina Todorović aktivistkinja ovog udruženja.

Prvi deo projekta podrazumevao je istraživanje koje je sprovedeno na uzorku od 100 žena iz različitih sela sa teritorije Grada Kruševca. Oblasti ispitivanja bile su: stavovi o društvu, politici, informisanost o aktuelnim političkim dešavanjima i radu institucija i motivisanost za delovanje u lokalnoj zajednici.

–Ono što je interesantno, dok smo radile istraživanje mali procenat žena je rekao da bi želele da se uključe u rad mesnih zajednica i politički život, međutim, kada smo organizovale radionice jedan na jedan, dobile smo jedan drugačiji odgovor, naime žene su bile izuzetno spremne da se uključe i budu aktivne u svojim zajednicama – dodaje Todorovićka.

Tokom drugog dela aktivistkinje ovog udruženja održale su niz radionica sa seoskim ženama na kojima su govorile o njihovim problemima, te rodnoj ravnopravnosti.

–Moj zaključak sa terena je da žene smatraju da rad u mesnim zajednicima pripada muškarcima. Promena ima, u mnogi mesnim zajednicama su ženske osobe na vodećim pozicijama, ali većina žena sa sela za to nije čula, jer se to relativno skoro desilo. Većina ovih žena je takođe po prvi put u životu prisustvovala radionicama. One su pune ideja, ali ne znaju kome da se obrate kako bi neke svoje ciljeve ostvarile – navodi Milica Petrović aktivistiknja Romani cikne.

Nataša Konstatinović, koordinatorka fondacije Trag smatra da su aktivistkinje “Romani cikne” sprovele izuzetno istraživanje.

–Izuzetno nam je bilo važno da podržimo projekat “Seoske žene na potezu” zato što se bavi trostruko marginalizovanom grupom: ženama, Romkinjama i to ženama sa sela. Aktivistkinje ovog udruženja su mnogo postigle ovim projektom, istraživanje koje su sprovele je izuzetno, zato što to nije bilo popunjavanje uptnika već su ušle u zajednicu i razgovarale sa ženama. Sprovodile su i obuke u mesnim zajednicima i podstakle žene da mesne zajednice vide kao prostor za razmenu mišljenja, a nama je važno da se svi građani, a pogotovo žene, koje su manje uključene u procese donošenja odluka, tako dožive mesne zajednice – navodi ona.

Projekat „Seoske žene na potezu“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ finansiranog od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovodi Trag fondacija.

M.S.