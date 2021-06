Učenici Politehničke sami sredili svoju školu

Učenici građevinske struke Politehničke škole “Milutin Milanković” zajedno su sa svojim profesorima osvežili školsku fasadu. Za samo dvadeset dana, desetak redovnih i vanrednih učenika marljivo je radilo i na praktičnom primeru pokazalo svoje znanje. Po rečima direktorke, ovakve akcije su česte, te učenici i profesori ove škole sve poslove vezane za tekuće održavanje škole rade sami

– Zadovoljan sam ovim što smo napravili, mislim da će svi primetiti promenu kad prođu pored škole. Puno smo naučili od našeg razrednog, a i lepo smo se družili dok smo učestvovali u ovoj rekonstrukciji – kaže Mića Vasić, učenik ove škole.

Njegov drug iz odeljenja, Denis Jonusović, smatra ovo iskustvo veoma korisnim.

– Ja sam gletovao, radio ivice i lajsne. Nije bilo teško, naučili smo kako da odaberemo alat, kako da sprovedemo mere zaštite na radu. Ovo je za mene lepo iskustvo, podelili smo posao i uspešno završili. Ovo je dobra praksa i znači mi pošto planiram da se bavim molerajem – navodi on.

Milovan Nikolić, profesor praktične nastave i razredni odeljenja 3/7, smer – dekorateri zidnih površina, izuzetno je ponosan na svoje učenike što su učestvovali u ovakvoj akciji i smatra da su na taj način ostavili školi jednu veliku uspomenu.

– Ovom akcijom smo pokazali novim generacijama, koje će da dođu kod nas, šta sve učenici ove škole mogu i znaju da urade. Ja sam prezadovoljan i pitam se da li ćemo ikada da dobijemo ovakvu generaciju. Za neki dan kad odu na završni ispit, postaće samostalni majstori, znaće da primene mere zaštite na radu, da odaberu potrebni alat za pojedine pozicije koje rade, da pripreme materijal i da znaju da ga nanesu potpuno samostalno, što je i bio naš osnovni cilj – ističe on.

Stručnu konsultaciju i moralnu podršku, učenici su dobili i od Zvonka Markovića, arhitekte i profesora na grupi arhitekstonsko građevinskih predmeta.

– Dogovarali smo se oko boje i nekih inovacija. Lim do sada nije postojao, a vrlo je funkcionalan i važan. To je sitna stvar na fasadi, koja će napraviti dobru zaštitu time što će suzbiti curenje prljavštine. Primarni, autonomni izgled zgrade je sada podržan i vraćen svoju prvobitnu formu, svi vertikalni i horizontalni elementi koji su postojali su naglašeni i vraćeni na neki način u svoje prirodno stanje – objašnjava on.

Pošto učenici završnih razreda profila keramičar i dekorater zidnih površina nemaju iskustva sa montažom skele, u tome su im pomogli vanredni kandidati koji su na prekvalifikaciji.

– Bezbednost učenika je na prvom mestu i redovni učenici nisu smeli da rade na visini većoj od pet metara, to je zakonom propisano. Naši vanredni kandidati, koji se ovim poslom već bave i koji već znaju da rade, a koji su tu kako bi dobili završni ispit, veoma su nam pomogli u realizaciji cele akcije – kaže direktorka škole Nadežda Milovanović.

Međusobna saradnja zaposlenih i učenika stvorila je uslove u kojima pomoć majstora sa strane nije potrebna. Fasada je osvežena, a sledeći je na redu školski park.

– Ako nema saradnje i zajedništva ne možete napraviti jednu običnu klupu, jer kao takva neće potrajati dugo i biti funkcionalna na očekivani način. Mi smo pokazali da možemo da prevaziđemo sve probleme i odgovorimo na svaki zadatak, jer se u našoj školi neguje pozitivna atmosfera koju smo vremenom izgradili. Za nas nema onog što je nerešivo i mi nismo od onih što čekaju druge da bi dobili pomoć. Materijal smo kupili od novca koji smo sami obezbedili, među donatorima ima i naših profesora – objašnjava direktorka.

U ovoj školi mladi dobijaju obrazovanje iz područja rada koja su od suštinskog značaja za čitavu zajednicu.

– Možemo napraviti kuću od temelja do krova, obaviti završne građevinske radove, urediti enterijer, napraviti nameštaj, obezbediti sve potrepštine od tkanina uključujući i garderobu, a onda na najefikasniji način uz pomoć primenjene umetnosti i grafičkog dizajna, ono što smo uradili za sebe, možemo “upakovati” u uslugu koja će drugima biti od koristi – ističe direktorka.

M.S.