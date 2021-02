U Toplanu vraćen i drugi kotao na ugalj q

U kruševačku Toplanu danas je, nakon remonta, vraćen i drugu kotao na ugalj, odnosno njegov najvažniji deo, takozvani eko-bubanj, saopšteno je iz tog preduzeća

Kao što je učinjeno i prilikom vraćanja remontovanog prvog kotla na ugalj pomenuti eko-bubanj je kroz krov spušten u ležište, a očekuje se da kotao, nakon povezivanja sa ložištem, ispitivanja pritiska i izolacije, najkasnije do 20. marta bude pušten u rad.

Direktor Toplane Dušan Gvozdenović u izjavi medijima podseća da je u međuvremenu urađena nova hemijska priprema vode, postupak koji je veoma bitan za rad kotlova. Očekuje da će sve to omogućiti bolji rad na mreži, na kojoj su gubici u međuvremenu smanjeni za skoro trećinu, odnosno da će sve to dovesti do kvalitetnijeg i sigurnijeg snabdevanja korisnika.

– Ova Toplana je jedna od retkih u Srbiji koja ima alternativno gorivo, odnosno može da koristi gas i ugalj. Zahvaljujući izmenjivačkoj stanici koju smo postavili u sklopu dodatnih radova gasni su odvojeni od kotlova na ugalj. Sve to nam daje mogućnost da širimo mrežu korisnika – kazao je direktor Toplane Dušan Gvozdenović.

Pre ovog reparirani su jedan kotao na ugalj i dva na gas, a država je sve ove radove, prema ranijim informacijiama, finansirala sa oko 400 miliona dinara.

Do toga je došlo nakon što je Toplana u grejnoj sezoni od oktobra 2018. do aprila 2019. godine skoro svakodnevno imala probleme sa kotlovima na ugalj, kojima je bila potrebna hitna rekonstrukcija. Najpre je bilo najavljeno da će se popravljati ta dva kotla, što je trebalo da košta državu oko 120 miliona dinara. Potom je odlučeno da se radi i rekonstrukcija dva kotla na gas, nabavi dodatna oprema i napravi postrojenje za hemijsko prečišćavanje vode te renovira zgrada preduzeća te se došlo do sume od 400 miliona dinara. Radovi na reparaciji kotlova su počeli u junu 2019. godine. Najpre su, pred početak te grejne sezone radovi završeni na kotlovima na gas, a prvi kotao na ugalj u Toplanu je vraćen u decembru te godine.

J.B.

