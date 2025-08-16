U nedelju „Oraška crepulja” – praznik ukusa i tradicije

Udruženje građana “Soko” iz Orašja i Kulturno-umetničko društvo „Vuk Karadžić” organizuju treće izdanje gastronomsko – kulturne manifestacije “Oraška crepulja”, koja će se održati u nedelju, 17. avgusta 2025. godine, sa početkom u 10 časova, u dvorištu Osnovne škole „Sveti Sava” u Orašju

Posetioce očekuje jedinstveno takmičenje u pripremanju jela u crepulji i ispod sača, koje će mirisima i ukusima dočarati duh tradicionalne kuhinje. Od 13 do 14 časova planiran je pregled pripremljenih jela od strane stručnog žirija, dok će u 16 časova biti proglašene najbolje ekipe.

Veče je rezervisano za bogat kulturno – umetnički program koji počinje u 20 časova na letnjoj pozornici, uz nastup brojnih izvođača: OKUD „Bata Lačković” iz Kuršumlije, KUD „Zapis” iz Trstenika, KUD „Mladost” iz Makrešana, KUD „Sveta Milanović Pote” iz Bagrdana i domaćin, KUD „Vuk Karadžić” iz Orašja.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre hrane, pesme i igre da svojim prisustvom uveličaju ovaj praznik ukusa i tradicije. Prijave ekipa za takmičenje vrše se na brojeve telefona 063/8881280 (Goran) i 063/433622 (Nenad).

Izvor i foto: Temnić info