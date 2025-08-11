Poznat program ovogodišnjih bruskih Dana preobraženja

Postavljeno: 11.08.2025

Dani Preobraženja zvanično počinju u nedelju 17. avgusta. I ove godine otvoriće ih planinarski pohod ,,Preobraženje 2025“ koji startuje od 8 sati

Tokom dana biće organizovana sportska takmičenja u šahu, odbojci na pesku i nadvlačenju konopca, a za 20 časova posetioce u Centru za kulturu očekuje Duhovno veče sa spisateljicom Brankicom Damjanović.

Drugog dana praznika deca će učestvovati na Slikarijadi od 9 sati u centru grada, a od 10 časova počeće turnir u basketu 3×3 na terenu u Selištu.

U 18 sati se u centru grada očekuje otvaranje izložbe kulinarskih spacijaliteta i rukotvorina ,,Zlatne ruke Brusa“.

Nešto kasnije, na bini će biti dodela zahvalnica za akciju ,,Moj grad, lep grad“ i dodela novčanih nagrada najboljim učenicima. Zatim će uslediti Memorijalni koncert u čast Milovana Vukovića Zisa, Etno grupe Brus i KUD- a ,,Berovo“ i ,,Kopaonička frula“, a na kraju večeri koncert Amadeus benda.

Na Preobraženje, 19. avgusta pored Liturgije koja počinje u 8 sati, planirano je takmičenje u plivanju (12 časova) , a od 17 sati Svečana sednica Skupštine opštine Brus. Na bini u centru grada u 21 sat nastupiće pevačica Breskvica, a kasnije sve posetioce očekuje vatromet.

Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je milion dinara za projekat ,,Dani Preobraženja“ u Brusu.

Izvor: Bruski kofer
Foto: Turistička organizacija opštine Brus

U vremenu starog Kruševca: Okupatori kod crkve Svetog Đorđa

