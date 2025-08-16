Unija mladih GRO SNS Kruševac: Društveno angažovani i otvoreni za sugrađane

Postavljeno: 16.08.2025

Unija mladih Gradskog odbora Srpske napredne stranke (GRO SNS) u Kruševcu postoji i funkcioniše od samog osnivanja stranke, a tokom godina pokazala je stalnu angažovanost u zajednici i raznovrsne aktivnosti usmerene kako na mlade, tako i na sve sugrađane

Pored mnogobrojnih aktivnosti, kao što su razgovori sa sugrađanima, deljenje informatora i promotivnog materijala na štandovima, Unija mladih se brine i o najstarijim sugrađanima, ali i o uređenju grada kroz aktivnosti čišćenja zelenih površina – ističe Branislava Tošković, predsednica Unije mladih GRO SNS Kruševac.

Međutim, iako su ove aktivnosti društveno korisne, značaj dajemo i aktivnostima u kojima se međusobno družimo, jer upravo to je suština cele Unije mladih – dodaje Tošković.

Aleksandra Parezanović, članica Unije mladih, naglašava da je organizacija otvorena za sve građane.

Unija mladih je na raspolaganju sugrađanima za predloge, primedbe i sugestije, jer želimo da zajednički radimo na poboljšanju kvaliteta života u Lazarevom gradu – kaže Parezanović.

Kroz kombinaciju društveno korisnih i zabavnih aktivnosti, Unija mladih GRO SNS Kruševac uspeva da uključi sve generacije, istovremeno jačajući osećaj zajedništva i odgovornosti prema lokalnoj zajednici. Njihova stalna prisutnost i angažovanost pokazuju koliko mladi u Kruševcu aktivno učestvuju u životu grada i doprinosu njegovom razvoju.

