U Kruševcu održana sednica Predsedništa Udruženja urbanista Srbije

Sednica Predsedništva Udruženja urbanista Srbije koja je danas održana u kruševačkoj Gradskoj upravi, priprema je za predstojeći 28. Međunarodni salon urbanizma koji će u novembru biti održan u Nišu. Na današnjoj sednici okupili su se gradski urbanisti i direktori javnih preduzeća za urbanizam iz preko dvadeset gradova i opština

Predsednik Udruženja urbanista Srbije, Aleksandar Jeftić, kazao je da je ova sednica s jedne strane priprema za 28. Salon urbanizma, a s druge zahvalnost gradu Kruševcu.

– Ovo je naša zahvalnost gradu Kruševcu što za razliku od nekih drugih gradova nije ukinuo svoje urbanističko preduzeće , već mu daje punu podršku. Tokom proteklih nekoliko godini, ponovo u zemlji imamo porast investicija, ulaganja, izgradnju industrijskih postrojenja, stanogradnju, i sigurno je da i naše kolege iz kruševačkog urbanističkog zavoda daju svoj doprinos u tome – kazao je on.

Jeftić je podsetio da Udruženje urbanista ima dve velike godišnje manifestacije, Letnju školu urbanizma koja se održava krajem maja i Salon urbanizma koji se već tradicionalo održava u novembru u gradovima širom Srbije.

– Ove godine smo u Nišu, to je 28. Postavka svih urbanističkih radova, svih urbanističkih kuća iz Srbije i inostranstva. To je najveća smotra urbanističkih radova u regionu, gde ćemo po prvi put ove godine imati i učešće naših kolega iz Afrike, Kine…- najavio je predsednik Udruženja urbanista Srbije.

Da Kruševac već 25 godina ima svoje predstavnike i aktivno učestvuje u radu Udruženja urbanista Srbije koje inače postoji već 60 godina, podsetila je gradonačelnica Jasmina Palurović.

– Drago mi je da možemo da ugostimo sve urbaniste iz Srbije, da možemo da im predstavimo svoj grad, da podelimo zajednička iskustva, da oni vide da se u Kruševcu dešavaju mnoge pozitivne promene što se tiče urbanizma – rekla je Palurovićka.

Istakla je da se nada da će se iskustva svih učesnika spojiti na dobrobit građana, te da je ovo prilika da urbanisti pokažu kako se spajanjem prošlosti i budućnosti može olakšati život građana u urbanim sredinama, u smislu infrastrukture, održive mobilnosti, energetske efikasnosti…

Da u poslednjih nekoliko godina Kruševac ima čime da se pohvali, istakao je Aleksandar Cvetković, glavni gradski urbanista.

– Policentričnost grada je nešto o čemu su generacije maštale, a mi smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Pored postojećeg centra, razvijamo Kosturnicu, Stari aerodrom…Tom osovinom širi se i grad, a osnov za sve to su planska dokumenta. U prethodne četiri godine doneli smo preko 50 planova, od generalnog do urbanističkog plana , preko planova generalne do planova detaljne regulacije– kazao je Cvetković.

Udruženje urbanista Srbije postoji već šest decenija i okuplja kako pojedince koji se bave urbanizmom, tako i državne institucije i privatne organizacije koje se bave urbanizmom i planiranjem. Grad Kruševac je u ovom Udruženju aktivan poslednjih 25 godina.

U Kruševcu održana sednica Predsedništa Udruženja urbanista Srbije

