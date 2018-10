U kruševačkoj Bolnici primenjena nova metoda u operaciji bešike

Kod tri pacijentkinje sa problemom nevoljnog pražnjenja mokraćne bešike, operisane danas u kruševačkoj Bolnici, primenjena je nova operaciona metoda. Umesto sat i po do dva, koliko inače traje klasična operacija bešike, ova intervencija traje oko 17 minuta, a prednost nove metode, uz izostanak komplikacija koje mogu da prate klasičnu operaciju, je i znatno kraći postoperativni oporavak

Tim stručnjaka sa Odeljenja urologije kruševačke Bolnice, na čelu sa urologom Daliborom Stajkovićem i uz podršku prim. dr Mirka Jovanovića sa Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, uspešno je danas operisao tri pacijentkinje starosti 31, 45 i 70 godina koje su imale stres inkontinenciju, odnosno, nekontrolisano mokrenje.

– Operacija koja se ranije radila trajala je od sat i po do dva, u opštoj anesteziji, sa otvaranjem prednjeg trbušnog zida. Nakon tih operacija pacijentkinje su ležale u bolnici 14 dana i zbog obavezno mirovanja bile praktično nepomične u krevetu što je, pored maltretiranja samih pacijentkinja, ujedno bilo i veliko opterećenje kako za broj ležanja u samoj bolnici tako i za Republički fond za zdravstveno osiguranje – kazao je doktor Jovanović, na konferenciji za novinare koja je povodom uvođenja nove metode u operaciji bešike, danas organizovana u kruševačkoj Bolnici.

Operacije koje su danas obavljene u kruševačkoj Bolnici trajale su po oko 17 minuta, od početka reza do zatvaranja.

– Već sutra ujutru pacijentkinjama se vade kateter i gaza i nakon prvog mokrenja one moge da idu kući i da se vrate svojim obavezama i normalnom životu. Zahvaljujući novoj metodi u operaciji bešike, one sada praktično imaju samo jedan dan boravka u bolnici, umesto dosadašnjih četrnaest – kazao je Jovanović, dodajući kao važno i to da klasična operacija bešike može da donese sa sobom i brojne komplikacije, što je još jedna velika prednost o nove metode.

Prema njegovim rečima, do stres inkontinencije, odnosno, nekontrolisanog mokrenja, može doći usled godina, porođaja, napornog fizičkog rada ili nedostatka hormona, ali i zbog nedostatka fizičke aktivnosti, što je dovelo do toga da se ovaj zdravstveni problem sve češće javlja i kod mlađih pacijentkinja.

Doktor Dalibor Stajković, urolog koji se za ovu metodu obučavao u Kliničkom centru Srbije, kod doktora Jovanovića, rekao je da se zahvaljujući novoj metodi u operaciji bešike problem nevoljnog pražnjenja mokračne bešike rešava malim rezom.

– Ova metoda sastoji se iz, da kažemo, ugradnje jedne tračice koja se stavlja kao potpora uretri i sprečava curenje urina – objasnio je Stajković,dodajući da ne postoji starosni limit kada je u pitanju ova operacija, te da je za uspeh intervencije najbitnije pravilno indikovano operativno lečenje.

Stajković je kazao da oko 30 odsto žena starosti do 50 godina ima neke poteškoće sa nekontrolisanim mokrenjem, te da taj podatak samo potvrđuje koliko je značajno to što pacijentkinje više neće morati da odlaze u ustanove višeg ranga kako bi obavile ovu operaciju.

Kruševačkoj Bolnici je operaciju suspenzije vrata mokraćne bešike (TOT) , koja je danas pl prvi put izvedena u toj zdravstvenoj ustanovi, odobrilo Ministarstvo zdravlja.

– Ove godine smo dobili saglasnost ministarstva za uvođenje više zdravstvenih metoda i procedura koje su pre svega značajne za osobe ženskog pola, za majke, žene, trudnice, a odnose se na otvaranje genetskog savetovališta, dijagnostičku aminocintezu i na uvođenje nove hirurške procedure za rešavanje stres inkonencije kod osoba ženskog pola – kazala je Vesna Stević Gajić, direktorka kruševačke Opšte bolnice, te najavila da će ova ustanova, u cilju unapređenja zdravstvene zaštite građana Rasinskog okruga, nastaviti sa trendom uvođenja novih zdravstvenih tehnologija.

