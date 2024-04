U E- čitaonici predstavljen roman Živojina Petrovića „Cuker Laza“

Juče je u E- čitaonici promovisan roman „Cuker Laza“, koji se sastoji iz više zanimljivih priča objavljenih u štampi u doba Kraljevine Jugoslavije. Ovo je drugo gostovanje Živojina Petrovića u Narodnoj biblioteci Kruševac. Po prvi put bio je gost naše biblioteke 2021. godine, kada je promovisao svoju knjigu priča iz srpske prošlosti „Nestvarno a stvarno“, u kojoj, između ostalog sakupio vredne podatke o istoriji Kruševca tokom Prvog svetskog rata.

Gosta je publici predstavila direktorka Narodne biblioteke Kruševac Snežana Nenezić, a autor je govorio o knjizi u kojoj je sakupio do sada nepoznate podatke o najšašavijem bogatašu Srbije svih vremena. Posetioci su bili vrlo zaintrigirani sadržajem ovog dela i aktivno su se uključili u diskusiju.

-Kruševac mi je drag zbog prijatelja, saradnika i mnogo lepih projekata koje smo radili i koje ćemo raditi. Želeo sam da vidim koliko je u Srbiji bilo zaveštanja, kakvi su bili testamenti. Tako sam krenuo u istraživanje. Proučavao sam testamenta i naišao sam na jedna koji je naročito zanimljiv. Otkrio sam da je ovaj testament napisao Josif Kurtović, treći najbogatiji Srbin svih vremena. Svo to bogatstvo pripalo je Mihailu Kurtoviću, zvanom „Cuker Laza“. On je Beogradskom univerzitetu ostavio 500.000 dinara i treći je najveći donator Beogradskog univerziteta. Jedan vrsni scenarista napisao je sinopsis na osnovu kojeg pripremamo film koji do sada nije viđen u Srbiji- rekao je Petrović na promociji.

Mihailo Kurtović „Cuker Laza“ kupovao je poklone znanima i neznanima, uveseljavajući ljude oko sebe, pomagao je mnogima, uključujući Univerzitet u Beogradu, Srpsku pravoslavnu crkvu, razna kulturno- umetnička i naučna društva. Bio je toliko dobrodušan da su svi mislili da je lud.

Izdavač ovog izuzetnog književnog dela je Laguna.

Promociji knjige prisustvovao je narodni poslanik Zoran Tomić, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju Ana Prvanov i pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

O. Milićević