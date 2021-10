U Dečijoj kovid ambulanti dnevno i do 180 pregleda – od beba do školaraca

Medju obolelima od korone sve je više dece školskog uzrasta, a u ovdašnjem Domu zdravlja za naš portal kažu da se konstantno povećava broj obolele dece, da se u dečijoj kovid ambulanti obavi od 150 i 180 pregleda dnevno, da se medicinsko osoblje maksimalno trudi da se posveti svim pacijentima, ali da, takođe, mora da poštuje propisane mere koje podrazumevaju držanje distance i nošenje maski, pa pacijenti napolju čekaju onda kada je previše ljudi unutra

Direktorka kruševačkog Doma zdravlja dr Marina Kostić podseća da je, od početka pandemije Školski dispanzer više puta pretvaran u jedinicu za akutne respiratorne infekcije, odnosno u dečiju kovid ambulantu, u okviru koje se, nakon obavljenog pregleda rade laboratorijske analize, antigenski i PCR test:

–To podrazumeva intenzivan rad i zalaganje lekara i sestara. Šest sedmica unazad povećava se broj dece sa akutnim respiratornim infekcijama i broj testirane dece, od koje 30 do 35 odsto bude pozitivno. Povećao se dnevni broj pregleda, sada ih je 150 do 180 samo u kovid ambulanti.

Dr Kostić napominje da, prema protokolu Zavoda za javno zdravlje, treba da postoji distanca izmedju pacijenata koji čekaju na pregled te da se nose maske. Lekari, takođe, po sedam sati rade u skafanderima, pod vizirima i maskama.

–Pacijenti napolju čekaju samo kada je previše ljudi unutra, a to činimo kako bi se poštovale propisane mere i zaštitili oni koji, eventualno, nemaju kovid. U ovoj etapi epidemije imamo uglavnom decu školskog uzrasta koja su se inficirala uglavnom u okviru porodice, većinom je reč o roditeljima koji nisu bili vakcinisani. Medju obolelom decom ima i beba i dece predškolskog uzrasta– objasnila je ona.

Apelovala je da sa decom u kovid ambulantu dođe po jedan roditelj, kako bi se smanjila gužva, ali i da se roditelji i deca starija od 12 godina vakcinišu, što je najbolji način da se smanji broj obolelih.

Napomenula je da je kruševački Dečiji dispanzer jedan od retkih u Srbiji koji rade 24 sata.

–To znači da ne vraćamo ni jednog pacijenta, svi budu pregledani, i deca iz kovid ambulante koja ne stignu na red do 20 časova, uz potrebne mere zaštite – kazala je ona.

Inače, u Kovid ambulanti u dve smene rade po dva lekara. Paralelno se, podsetila je ona, u drugom delu Dečijeg dispanzera radi sa pacijentima koji imaju neke druge zdravstvene probleme. Takođe, redovno rade Savetovalište i deo za vakcinaciju.

J.B.

SSP kritikuje gužvu u dečijoj kovid ambulanti

Kruševački odbor Stranke slobode i pravde reagovao je jer je, kako je saopštio, u dečijoj kovid ambulanti velika gužva te deo dece i roditelja čeka ispred na kiši i hladnoći. U Stranci smatraju, međutim, da bi rad u dečijoj kovid ambulanti trebalo da bude bolje oragnizovan.

-Rade dve ordinacije, u hodniku od 50 kvadrata su svi, oni koji testiranje čekaju, oni koji su pozitivni i oni koji su došli na kontrolu. Mesta u hodniku nema za sve, pa većina roditelja sa decom, čeka ispred. Zdravstveni radnici zaključavaju ulazna vrata da se ne bi stvarala gužva, a gužva je već ogromna i sve ide sporo – navodi članica GO SSP Sonja Antić.

Od aktuelne vlasti traži da preuzme odgovornost za, kako navodi, lošu organizaciju rada.

–Šta mi, građani Kruševca, zapravo plaćamo kada plaćamo zdravstveno osiguranje? Nebrigu, bezobrazluk i totalnu neorganizovanost? Gde su granice i crvene linije za odgovornost prema građanima – pita Antićka i poručuje da će reorganizacija zdravstvenog sistema biti prioritet za Stranku slobode i pravde.