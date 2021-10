Marija Sudimac na Svetskom kupu u Bugarskoj stigla do bronze

Svetski seniorski kup u badmintonu odigran u Sofiji bio je tradicionalno uspešan za srpske takmičare. Najbolji rezultat ostvarila je Kruševljanka Marija Sudimac osvojivši bronzanu medalju u konkurenciji ženskog singla

Voljom žreba, Marija je već u prvom kolu imala težak zadatak, u kojem je bila bolja od trećeg nosioca Čehinje Tereze Švabikove (2:1), zatim od Dankinje Ane Fuglsang (2:0) u osmini finala, te Ukrajinke Marije Stoliarenko (2:1) u četvrtfinalu. U polufinalu Sudimčeva je poražena od potonje osvajačice zlatnog odličja, Indijke Samije Imad Farukuj (2:0).

– U polufinalu sam odigrala viši nivo svog badmintona i radila stvari koje do sada nisam, ali je Indijka pokazala bolju igru u tom trenutku – kaže Marija Sudimac.

Sjajan nastup Marija je zabeležila i u mešovitim parovima gde je u paru sa Dragoslavom Petrovićem krajnji domet bio plasman u četvrtfinale.

– U miksu smo stigli do četvrtfinala i to je za mene takođe uspeh, s obzirom na to da nam je ovo prvi međunarodni turnir. Kada sve saberem, uspešan turnir je iza nas. Očekuje me novi izazov u Českoj i pokušaću da se do tada dodatno pripremim – rekla je Sudimac.

Još jedan Kruševljanin, Borko Petrović, u muškom singlu je uspeo da sa dve pobede ostvari plasman u glavni žreb turnira, gde je zaustavljen od strane osvajača trofeja, Indijca Meirabe Luvanga Maisnama (2:0), a u muškim parovima je u paru sa Đorđem Stepanovićem poražen u kvalifikacijama. Sara Lončar je u ženskom dublu sa Anđelom Vitman došla do osmine finala, a u singlu i mešovitim parovima sa Doderom je zaustavljena u prvom kolu.

Bili su naši badmintonisti na visini zadatka i na jednom od najbolje organizovanih turnira Svetskog juniorskog kupa, Croatia Valamar Junior Open u Dubrovniku. U velikom srpskom finalu, kruševački miks Viktor Petrović i Nina Bogdanović poražen je od Aleksandra Jovičića i Sanje Perić rezultatom 21:19; 20:22; 21:16. Naš ženski par Sanja Perić i Nina Bogdanović je uspešan turnir zaokružio osvojivši bronzanu medalju.

S.M.