U Brusu ponavljanje izbora na jednom mestu, Jeličić izgubio 

Iako će u Brusu, zbog utvrđene nepravilnosti, izbori biti ponovljeni na biračkom mestu u Blaževu, preliminarni rezultati pokazuju da su listu Za Moderan Brus, koju predvodi bivši predsednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka i optuženi za seksualno uznemiravanje saradnice, u toj opštini ubedljivo pobedili naprednjaci

Opštinska izborna komisija je, prema rečima njenog predsednika Andrije Nestorovića, odlučila da se izbori na biračkom mestu u Blaževu, gde je upisano 489 birača, ponove jer je utvrđeno da je u kutiji za lokalne izbore bilo više glasačkih listića od broja birača koji su glasali.

Ponovljeni izbori će biti održani 28. juna, nakon čega će se znati konačni rezultati izbora.

Ipak, preliminarni rezultati pokazuju da je lista Aleksandar Vučić – Za našu decu osvojila skoro 50 odsto glasova, dok je lista GG Za moderan Brus dobila skoro 24 odsto glasova. Slede koalicija SPS – JS sa oko 9,5 odsto, lista Za Brus dr Dragutin Radosavljević sa oko 8,5 odsto te PUPS Milan Krkobabić koja je osvojila oko 4,7 odsto.

Inače, protiv Milutina Jeličića Jutke se pred kruševačkim Osnovnim sudom vodi postupak u kome je optužen za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje tadašnje saradnice Marije Lukić. Za prošli petak je bilo zakazano ročište na kome je trebalo da budu održane završne reči i eventualno izrečena presuda, a policija tog dana nije uspela da privede Jeličića, za šta je sudija dao nalog nakon što se on nije pojavio na prethodnom ročištu, 10. juna. Tada je tužilac predložio određivanje pritvora. U međuvremenu, na dan izbora, mediji su zabeležili da je Jeličić glasao.

Podsetimo, Jeličić u vlasti, lokalnoj ili republičkoj, učestvuje od 2000. godine, uz kraće prekide. On je od 2003. do 2006. bio narodni poslanik, potom do 2008. godine kao član Nove Srbije, bio na mestu predsednika opštine. Usledio je novi poslanički mandat do 2012., da bi na mesto presednika opštine ponovo došao 2015. godine. Srpskoj napredoj stranci se priklonio 2018. godine. Nakon početka pomenutog sudskog procesa pod pristiskom naprednjaka podneo je ostavku na mesto predsednika opštine, a tokom prethodnih meseci prišao Srpskoj radikalnoj stranci, te se govorilo da će biti na nekoj od njihovih lista. To se, ipak, nije dogodilo te je na lokalne izbore izašao sa Grupom građana Za moderan Brus.

U Brusu ponavljanje izbora na jednom mestu, Jeličić izgubio

