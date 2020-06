U Dedini poplavljeno pet dvorišta, problemi u Parunovcu, Kobilju, Šiljegovcu

Na području Kruševca u protekla 24 sata pao je 21 litar kiše po metru kvadratnom, dok je na izletištu Jastrebac u istom periodu palo 38 litara po metru kvadratnom. Obilne padavine su, prema podacima nadležnih gradskih službi, dovele do plavljenja dvorišta u nekoliko sela, te do značajnih oštećenja na nekategorisanim putevima. Do problema je došlo zbog nepostojanja kanala, ali i zbog njihovog zagušenja otpadom i plastičnom ambalažom

– Usled obilnih padavina, u Dedini je, na kraju Belovićke ulice, zbog nepostojanja kanala za odvod, došlo do plavljenja pet dvorišta i tu je potrebno hitno prokopati kanal. Takodje u Modrici, domaćinstvo Minić Mirjane je odsečeno, jer je put koji vodi do njene kuće poplavljen zbog izlivanja potoka i nepročišćenih kanala – navode u Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situcije na osnovu podataka koje je prikupila ovdašnja Služba mesnih zajednica.

Informacije koje je prikupilo pomenuto Odeljenje pokazuju da je do problema došlo i na putnom pravcu Veliko Golovode – Kobilje gde je nivo reke Kobiljke porastao i kod mosta koji je u izgradnji poplavljena je mehanizacija izvođača radova, firme „Vlasinac-Igda“.

Navedeno je i da je u Velikoj Lomnici, zbog neodgovarajućeg održavanja i slabe propusne moći kanalske mreže došlo do prelivanja potoka na putnom pravcu Kruševac-Jastrebac, kao i u Bukovici i Bucima. Takođe, u Makrešanu je poplavljena Ulica Prote Božidara Stankovića, velika količina naplavina je u Ulici Ljubomira Marića Bise dok je u Molerovoj ulici zbog velike količine plastičnog otpada ugrožen kolski prelaz preko Sleninog potoka.

U Velikom Šiljegovcu je, usled obilnih padavina i slabe propusnosti odvodnih kanala, došlo do izlivanja vode u dvorištu porodične kuće, bez štete na nepokretnoj imovini, dok je u Ribaru došlo do većih naplavina na nekategorisanim putevima i to putu za Boljevac, Staro Selo i putu pored hrama Svetog Ilije. U Gari i Cerovi je došlo je do naplavina na nekategorisanim putevima gde je bujica oštetila kolovoz u tolikoj meri da je neupotrebljiv za većinu vozila.

Takođe, u Bivolju kod Borčevog igrališta, došlo je do naglog porasta nivoa Rasine, a stanje je stabilno.

Meteorolozi i za danas najavljuju obilne padvine, navodeći da se u jutarnjim satima na zapadu i jugozapadu, a tokom dana i u južnim i centralnim krajevima očekuju i oko 40 litara kiše po metru kvadratnom tokom 24 sata.

Prestanak padavina prognoziran je pre podne u Vojvodini, do kraja dana i u ostalim krajevima. Duvaće umeren, na severu i istoku povremeno jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni.

J.B.

U Dedini poplavljeno pet dvorišta, problemi u Parunovcu, Kobilju, Šiljegovcu

Na području Kruševca u protekla 24 sata pao je 21 litar kiše po metru kvadratnom, dok je na izletištu Jastrebac u istom periodu palo 38 litara po metru kvadratnom. Obilne padavine su, prema podacima nadležnih gradskih službi, dovele do plavljenja dvorišta u nekoliko sela, te do značajnih oštećenja na nekategorisanim putevima. Do problema je došlo zbog nepostojanja kanala, ali i zbog njihovog zagušenja otpadom i plastičnom ambalažom - Usled obilnih padavina, u Dedini je, na kraju Belovićke ulice, zbog nepostojanja kanala za odvod, došlo do plavljenja pet dvorišta i tu je potrebno hitno prokopati kanal. Takodje u Modrici, domaćinstvo Minić…