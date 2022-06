Trajalu šampionska titula, Meševu opstanak u Srpskoj ligi

Mečevima 30. kola, okončano prvenstvo Srpske lige Istok. Za kraj – pobede Trajala i Meševa – „gumari“ potvrdili šampionsku sezonu, Meševo trijumfom završilo prvenstvo na 11. mestu.

Kao što su i obećali, fudbaleri Trajala potrudili su da već osvojeno prvenstvo privedu kraju bez poraza. U poslednjem kolu slavili su protiv odličnog Radničkog iz Svilajnca sa 2:1, a pre početka utakmice predsednik gostujuće ekipe uručio je prigodne poklone predsedniku FK Trajal Vladimiru Gašiću, uz čestitke na osvajanju šampionske tutule i povratku u društvo prvoligaša.

Što se same utakmice tiče, rešena je praktično u prvom poluvremenu. Golovima Golubovića i Pavlovića (iz jedanaesterca), u 26. i 29. minutu, Trajal je došao do prednosti koju su gosti prepolovili u 40. minutu pogotkom Zlatkovića. Upinjali su se igrači Timočanina da u nastavku stignu do izjednačenja, a najbolju priliku za to nije iskoristio Krstić iz jedanaesterca, tako da je meč okončan rezultatom iz prvih 45 minuta.

Trajal je, tako, sezonu završio sa 20 pobeda, osam remije i bez poraza, uz 42 postignuta i samo devet primljenih golova. Ubedljivo je trijumfovao sa 68 bodova, čak 14 više od Budućnosti iz Popovca koja je završila kao druga na tabeli. Kao pobednik Srpske lige Istok, u narednom prvenstvu takmičiće se u višem rangu, Prvoj ligi Srbije.

Važan meč odigralo je Meševo na svom terenu. I, presudila je velika želja igrača ovog kluba, ekipu Timočanina iz Knjaževca na kraju su pobedili sa 3:2. Dobrim igrama i rezultatima u završnici prvenstva, Meševo je na kraju izbeglo ispadanje iz Lige i sezonu završilo na jedanestom mestu tebele sa 34 osvojena boda. Do njih su fudbaleri ovog tima došli preko deset pobeda, četiri remija i 14 poraza, u ukupno 30 odigranih kola.

S.M.

Foto: FK Trayal