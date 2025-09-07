Poraz Gumara u Priboju

Postavljeno: 07.09.2025

U sedmom kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su izgubili minimalnim rezultatom – 1:0 na gostovanju od FAP – a

Posle pobede nad Vranjancima pod Bagdalom isticali su Gumari pobedničke ambicije pred gostovanje u Priboju, kod novajlije u Ligi, međutim, „kamiondžije“ su slavile prvi put na domaćem terenu u prvoligaškoj konkurenciji. Pitanje pobednika je u 35. minutu rešio iskusni Plazinić.

Posle sedmog kola Trayal ima sedam bodova i nalazi se na 12. poziciji na tabeli. U sledećem kolu dočekuje Loznicu, koja ima bod više.

