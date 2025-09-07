Održan skup „Građani protiv blokada“ u Kruševcu

Postavljeno: 07.09.2025

Večeras je održan skup pod sloganom „Građani protiv blokada“, a okupljeni su prošetali gradskim ulicama kako bi iskazali nezadovoljstvo aktuelnim studentskim blokadama

Kolona je krenula od Kružnog toka u Balkanskoj ulici, a okupljeni su nosili transparente sa natpisima: „Hoću mir“, „Hoću normalan život“, „Hoću da radim“, „Hoću da učim“, „Ne damo Srbiju“, „Hoću da učim“, „Hoću da radim“.

Skup je završen mirno, ispred prostorija GO SNS-a gde se okupljenima pridružio i ministar odbrane Bratislav Gašić koji je najavio naredno okupljanje sledeće subote.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

