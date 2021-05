U pretposlednjeg kolu prvenstva Prve lige Srbije, OFK Žarkovo u Kruševcu pobedilo Trajal sa 2:0

Utakmica je bila bez ikakvog takmičarskog značaja, pošto je sudbina Trajala već rešena i Kruševljani sledeću sezonu igraju u nižem rangu. Ipak, najavljivana je borba za bodove kako bi se do kraja sezone makar poboljšao rezultatski učinak, ali „gumari“ su još jednom bili nemoćni da to u praksi, na terenu, i realizuju.

U prvom poluvremenu utakmice protiv OFK Žarkova mreže su mirovale. A onda su za samo tri minuta gosti rešili utakmicu. Mrežu „gumara“ načeo je Nikola Nović u 47. minutu, da bi vođstvo gostiju isti igrač udvostručio u 50. minutu, za konačnih 2:0 za Žarkovo.

Trajal je pretrpeo i 17. poraz u ovoj sezoni i sa 34 boda zauzima 14. mesto na tabeli, sa bodom više od Radničkog koji svoju utakmicu igra sutra. No, sve je to od manjeg značaja, s obzirom na to da se obe ekipe sele u Srpsku ligu.

Poslednji prvoligaški meč Trajal igra već u sredu, kada po rasporedu gostuje čačanskom Borcu.

S.M.

Trajal poražen i od Žarkova

