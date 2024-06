Topličina bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h bez vode će biti Kruševac, ulice – Topličina (od Veselina Nikolića do Kosovske), Kraljevića Marka, Bulevar Nikole Pašića (od Vidovdanske do Aleksandra Fleminga) i sela – Veliki Kupci (od skretanja za Sebečevac do kraja sela) i Štitare.