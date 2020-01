Tara Biočanin (15), talentovana košarkašica iz Kruševca, napustila je rodni grad i potpisala je za KK Kraljevo. Učenica prvog razreda Gimnazije, pokazala je dobru formu i našla se na skeneru Kraljevčana

– Poziv naših komšija me nije iznenadio. Godinama, još u ranom detinjstvu na igralištu Osnovne škole Jovan Popovic u čijoj blizini stanujem, počela sam da treniram zajedno sa ocem Bojanom i dosta toga do sada lepog naučila iz košarke. U Kraljevu su me lepo prihvatili i za sada nemam nikakvih problema – kaže Tara Biočanin.

Lj.M.

Tara Biočanin potpisala za Kraljevo

