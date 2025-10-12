Danas se širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv artritisa, sa ciljem da se poveća svest javnosti o ovom oboljenju, njegovim simptomima, posledicama i značaju rane dijagnoze i adekvatnog lečenja. Ovaj dan podseća na milione ljudi širom sveta koji se svakodnevno suočavaju sa bolovima, ukočenošću i ograničenom pokretljivošću koje artritis donosi

Artritis obuhvata grupu preko sto različitih reumatskih i mišićno-skeletnih bolesti (RMD), koje mogu pogoditi ljude svih uzrasta, uključujući i decu. U Srbiji, prema podacima stručnjaka, ima oko 1.800.000 obolelih od RMD, najčešće degenerativnih, dok oko 90.000 odraslih građana boluje od hroničnih autoimunih artritisa – među kojima je 35.000 obolelih od reumatoidnog artritisa, 35.000 od psorijaznog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa, kao i oko 2.000 dece koja se bore sa ovim teškim stanjima. Pored toga, oko 10.000 građana u Srbiji boluje od sistemskih bolesti vezivnog tkiva, kao što su sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza i autoimuni vaskulitisi.

Lekari i udruženja pacijenata upozoravaju da je artritis jedno od vodećih hroničnih oboljenja koje može značajno uticati na kvalitet života, radnu sposobnost i socijalno funkcionisanje obolelih. Rano prepoznavanje simptoma i pravovremena terapija od ključnog su značaja za usporavanje progresije bolesti i sprečavanje trajnih oštećenja zglobova.

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv artritisa ima za cilj i da podigne svest o važnosti podrške obolelima, promociji zdravog načina života i dostupnosti savremene terapije koja može omogućiti bolji i kvalitetniji život pacijenata.

Poruka dana je jasna – pravovremena dijagnoza i kontinuirana briga o zdravlju zglobova mogu napraviti veliku razliku u životu obolelih od artritisa.