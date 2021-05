Svetosavski đaci: Trifun Đorđević, OŠ “Velizar Stanković Korčagin”

Nosilac Svetosavske nagrade za ovu školsku godinu u OŠ “Velizar Stanković Korčagin” u Velikom Šiljegovcu je Trifun Đorđević. Ovaj talentovani učenik pokazao je značajne rezultate na takmičenjima iz istorije, fizike i matematike te je zbog toga nastavničko veće ove škole odabralo njega kao najboljeg

– Izvanredan je osećaj biti Svetosavski đak, stvarno to nisam očekivao, a mnogo truda i rada sam uložio. Za pojedina takmičenja, kao što je fizika, spremao sam se mesecima, dok sam istoriju spremao desetak dana pred takmičenje, par sati dnevno – kaže Trifun Đorđević za KruševacGrad.

Učestovao je na okružnim i opštinskim takmičenjima iz fizike, matematike i istorije. Ove godine osvojio je treće mesto na okružnom iz fizike, a prvo iz istorije na opštinskom. Posebno je ponosan na učešće na

Međunarodnom kviz takmičenju “Nemanjići”. Pored istorije, voli informatiku pa će zbog toga upisati informatičko odeljenje Gimnazije u Kruševcu.

– Trenutno se spremam za prijemni pošto želim da upišem IT smer u Gimnaziji. Prijemni je uskoro i trudim se da svakog dana uradim što veći broj zadataka iz zbirke. Stvarno vidim sebe u tom odeljenju, pošto planiram da jednog dana budem programer – navodi on.

Trifun slobodno vreme provodi uz porodicu i prijatelje, voli da igra igrice na kompjuteru, ali kaže da je njegova najveća briga trenutno da upiše željenu srednju školu. Takođe, svira harmoniku i trenutno je na završnoj, šestoj godini Osnovne muzičke škole “Stevan Hristić”.

– Harmoniku trenutno doživljavam kao hobi, to je svakodnevna aktivnost kojoj posvećujem vreme. Kao mlađi išao sam na brojna takmičenja. Sada nisam siguran da li ću nastaviti sa Muzičkom školom, informatika mi je važnija i ne bih želeo da “trpi”zbog harmonike – objašnjava ovaj učenik.

Direktor škole, Dragan Ignjatović, kaže da je nastavničko veće odabralo Trifuna ne samo zbog svih petica i uspeha na takmičenjima, već zbog njegovih moralnih kvaliteta.

– Trifun je skroman mladić koji ne voli puno da se hvali. Već sada je stasao u zrelu i stabilnu ličnost i postaće dobar i kvalitetan čovek. On poštuje druge i drugi poštuju njega, to je učenik koji nikada ne pravi problem, već obuzdava i umiruje druge kada to žele da učine. Bilo je i drugih dobrih učenika i takmičara, ali moralni kvaliteti su presudili da nastavnici glasaju za Trifuna da postane Svetosavski đak i u tome nisu pogrešili – ističe on.

Od Trifuna očekuje puno, a kaže da je napravio pametan izbor budućeg zanimanja.

– Znajući kakav je vredan, radan, skroman, mislim da će otići daleko, njegov izbor je u ovom trenutku pametan, to je traženo zanimanje u zemlji i svetu, ali ja mu želim da ostane ovde. Veoma sam ponosan na njega i biće mi žao kad ode iz ove škole, ali zato će Gimnazija dobiti odličnog i vrednog učenika – navodi on.

M.S.

Svetosavski đaci: Trifun Đorđević, OŠ “Velizar Stanković Korčagin”

