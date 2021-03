Svetosavski đaci: Nevena Ristić, studentkinja

Svetosavska nagrada za ovu školsku godinu pripala je, zbog ostvarenog izuzetnog uspeha na studijama, Neveni Ristić, studentkinji druge godine komunikologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Nagradu dodeljuje Grad Kruševac najboljim đacima osnovnih i srednjih škola te najboljim studentima, a KruševacGrad ih u rubrici Svetosavksi đaci predstavlja sugrađanima

– Nagrada mi je prvenstveno podsticaj da nastavim da se trudim na fakultetu, ali je došla kao odlična afirmacija dosadašnjeg rada, drago mi je da se takav uspeh vrednuje – kaže Nevena za KruševacGrad.

Završila je OŠ “Dositej Obradović”, u kojoj je bila đak generacije, a nakon nje i kruševačku Gimnaziju. Tokom celog školovanja bila je aktivna na takmičenjima na kojima je ostvarivala zapažene rezultate.

– Najveći uspeh su mi republičke nagrade iz engleskog jezika, prvo mesto u osmom razredu i treće mesto u četvrtom srednje. Iz drugih predmeta nisam ostvarivala neke značajne rezultate na republičkom nivou, ali sam dugo trenirala odbojku pa sam i na te nagrade ponosna – ističe ona.

Nakon završene Gimnazije odlučila je da školovanje nastavi na Filozofskom fakultetu u Nišu gde je upisala studije komunikologije.

– Odabrala sam komunikologiju prvenstveno jer me zanimaju mediji i sociologija, pa mi je nauka o komuniciranju i masovnim medijima delovala posebno privlačno. S obzirom na to da je smer okrenut odnosima s javnošću ima dosta novinarskih predmeta, ali mene više interesuje teorijska strana koja se bavi temama kao što su propaganda, reklama, rodni odnosi i slično. Možda je ta dualnost i ono što mi se najviše sviđa jer pored izučavanja medija imam priliku da naučim kako sve to funkcioniše iznutra, iz perspektive novinara – objašnjava Nevena.

Iako na studijama beleži izvanredne rezultate još uvek je neodlučna po pitanju buduće profesije.

– Mislim da mi studije nude dosta različitih opcija, ali trenutno nisam sigurna koja od tih opcija najbolje pristaje meni i mojim željama – napominje ona.

U slobodno vreme bavi se kreativnim aktivnostima kao što su pisanje, vajarstvo, vez i slikanje.

– Može se reći da mi je glavni hobi generalno ručni rad ili „crafting“, volim da stvaram nebitno da li šijem, pravim nešto od gline, crtam ili slično. Stalno skačem sa jedne stvari na drugu pa je teško izdvojiti jednu aktivnost, ali recimo da mi je ipak pisanje najbliže srcu – kaže Nevena.

Pored toga sakuplja različite sitnice, uči grafički dizajn, a od nedavno volontira u jednoj studentskoj organizaciji.

– Ipak, najveći deo vremena provodim na internetu i igrajući igrice, ali s obzirom da sam se tokom godina oprobala u svemu i svačemu preferiram da, ukoliko sam u mogućnosti, svoje vreme provodim uz umetnički materijal – dodaje ona.

