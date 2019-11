Suša pomerila setvu pšenice

Iako se optimalnim rokom za setvu pšenice smatra oktobar poljoprivrednici u Rasinskom okrugu taj posao obavljaju u novembru. Do kašnjenja setve je, kako objašnjavaju poljoprivredni stručnjaci, došlo jer su nedostak padavina i visoke temperature u oktobru dovele do isušivanja zemljišta koje nije bilo moguće obraditi, odnosno pripremiti za setvu

– Na području Rasinskog okruga do sada je pšenicom posejano oko 60 odsto od planiranih 12 hiljada hektara. Setva je počela tek u novembru, a padavine početkom meseca su poboljšale stanje vlažnosti zemljišta tako da je bilo moguće obraditi zemljište, obaviti predsetvenu pripremu i setvu – kaže savetodavka za ratarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Radojka Nikolić.

Ovako kasna setva, dodaje ona, znači da su proizvođači koristili sortno, deklarisano seme domaćih i stranih sorti, jer samo deklarisano seme pod takvim okolnostima može dati dobar usev, dobar prinos i kvalitet zrna.

– Novembarska setva je bila povoljna jer su i temperature zemljišta bile povoljne za klijanje i nicanje. Naša preporuka je da se setva obavi najkasnije do 25. novembra jer kasnija setva nosi veće rizike u proizvodnji – napominje ona.

Osim 12 hiljada hektara pšenice u Rasinskom okrugu bi trebalo da bude posejano i oko tri hiljade hekata ostalih strnih žita.

Nikolićka poljoprivrednicima savetuje da tokom decembra obave duboku obradu zemljišta za prolećne useve, pre svega za kukuruz. Dubina oranja treba da je od 25 do 30 centimetara. Prednosti jesenjeg oranja su, objašnjava ona, poboljšanje strukture zemljišta, povećanje rezerve vlage u zemljištu, uništavanje korova te zaoravanje mineralnih i organskih đubriva.

J.B.

