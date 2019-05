Stručni skup povodom Svetskog dana metrologije – kilogram odlazi u istoriju

U Kruševcu je naučno stručnim skupom obeležene Svetski dan metrologije, 20. maj. Strućnjaci iz te oblasti diskutovali su o temi Međunarodni sistem jedinica – iz osnova bolji, koja je izabrana jer upravo 20. maja prestaje upotreba kilograma u do sada poznatom obliku, kao jedne od četiri jedinice koje se redefinišu. Promena, napominju stručnjaci, se ne odnosi na građane i svakodnevna merenja već isključivo na naučne institucije

– Menja se međunarodni sistem jedinica, četiri osnovne jedinice koje pripadaju tom sistemu će ove godine biti redefinisane, a to su kilogram, mol, kelvin i amper – rekao je Čedomir Belić, vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale.

Inače, 16. novembra 2018. godine, Generalna konferencija za tegove i mere usvojila je jednu od najznačajnijih revizija Međunarodnog sistema jedinica (SI) od njegovog nastanka. Istraživanje novih metoda merenja, uključujući one koje koriste kvantne pojave, potvrđuju usvojenu redefiniciju. SI se sada zasniva na skupu definicija, od kojih je svaka povezana sa zakonima fizike, u prednosti je jer ima mogućnost da doprinese daljim unapređenjima u metrologiji i tehnologiji, kako bi se zadovoljile potrebe mnogih korisnika u godinama pred nama.

Metrolog za masu i pritisak u pomenutoj Direkciji Boris Laštro objasnio je da će se do kraja nedelje poslednji artefakt iz grupe internacionalnog sistema jedinica ukloniti, a reč je o kilogramu.

– Od tada pa nadalje će sve fizičke jedinice i mere bizi vezane za prirodne konstante. Time će se okončati jedna interesantna dvestogodišnja karijera prototipa kilograma, a on će biti zamenjen matematičkom vezom sa prirodnom konstantom koja se zove Plankova konstanta – kazao je on.

Napomenuo je da građani neće osetiti baš nikakvu promenu, ali da naučna zajednica hoće.

– Ovo će nam omogućnost da budemo sigurni da će buduća merenja mase biti konzistentna zauvek. Pomislite kakav je problem kada imate artefakt kilograma koji naprosto može da vam ispadne. Ako on izgubi masu ili doda masu ceo svet je promenio etalon. Od toga više ne moramo da strahujemo. Ono što ćemo mi raditi kada upoređujemo mase to će veoma ličiti na dosadašnje vaganje, s tim što smo do sada vagali dve mase, poznatu i nepoznatu. Sada ćemo vagatu nepoznatu masu, a sa druge strane će biti elektomagnetna sila – objasnio je Laštro.

Stručni skup povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije organizovali su Direkcija za mere i dragocene metale, kao nacionalni metrološki institut i kruševačka Regionalna privredna komora.

Stručni skup povodom Svetskog dana metrologije – kilogram odlazi u istoriju

U Kruševcu je naučno stručnim skupom obeležene Svetski dan metrologije, 20. maj. Strućnjaci iz te oblasti diskutovali su o temi Međunarodni sistem jedinica – iz osnova bolji, koja je izabrana jer upravo 20. maja prestaje upotreba kilograma u do sada poznatom obliku, kao jedne od četiri jedinice koje se redefinišu. Promena, napominju stručnjaci, se ne odnosi na građane i svakodnevna merenja već isključivo na naučne institucije - Menja se međunarodni sistem jedinica, četiri osnovne jedinice koje pripadaju tom sistemu će ove godine biti redefinisane, a to su kilogram, mol, kelvin i amper – rekao je Čedomir Belić, vršilac dužnosti direktora…