Stranke slobode i pravde otvorila je prostorije u Kruševcu, u Lominoj 29 . Osnivačka tribina stranke najavljena je za polovinu narednog meseca

Prema rečima Ivana Mandića, člana predsedništva Stranke slobode i pravde, u toku su pripreme za osnivačku skupštinu koja će uskoro biti organizovana u nekoj većoj sali u Kruševcu.

– Ovo je nastavak rada Gradskog odbora Levice Srbije koji je imao blizu 300 članova. U toku je revizija članstva koju ćemo završiti do kraja ove nedelje. Iako još uvek zvanično ne postojimo, već sada imamo preko 100 članova, a među onima koji su se nam se već priključili, ima i ljudi koji nisu bili članovi Levice Srbije– rekao je Mandić.

– Građani koji žele da se obrate stranci zbog nekog problema ili žele da se učlane, mogu da dođu u prostorije stranke svakog dana i subotom, a ukoliko žele lično meni da se obrate, to mogu učiniti utorkom i četvrtkom od 16 do 18 časova– kazao je Mandić, dodajući da su prostorije stranke otvorene svakog radnog dana od 12 do 18 časova, subotom od 16 do 18 časova.

Boban Jovanović, član Glavnog odbora SSP, ocenio je prilikom otvaranja prostorija da Stranka slobode i pravde Krusevac ima viziju našeg grada kao jednog od glavnih regionalnih centara Srbije i cilj da ga uzdigne na visok stepen razvoja i prosperiteta.

– Otvaranjem kancelarije omogućili smo sugrađanima da nas direktno kontaktiraju, predstave sebe i probleme koje imaju u našem gradu, kao i svoje ideje kako bi Kruševac postao bolje mesto za život. Naši stručni timovi pomoći ce im u resavanju problema i razvoju ideja – poručio je Jovanović.

Stranka slobode i pravde otvorila prostorije u Kruševcu

