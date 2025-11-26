Stotinu novih sadnica na Bagdali

Park „Bagdala“ je bogatiji za oko 100 novih sadnica drveća, koje su pozicionirane pored pešačke staze, na slobodnom prostoru između jarbola i hrama Sv. Jovana Krstitelja. Radove je izvelo JKP „Kruševac“

Kako je izjavila pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Ana Prvanov, radi se o projektu u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Sade se autohtone, otporne vrste sa našeg podneblja: kitnjak, cer, omorika…

Nakon ove akcije, nastavlja se sa projektom ozelenjavanja grada, za šta je iz budžeta izdvojeno oko 4,5 miliona dinara. Osim sadnje na novim lokacijama, vršiće se i zamena osušenih i obolelih sadnica. U gradu će se zasaditi nove dekorativne vrste, a procena je da će biti posađeno oko 700 mladica.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac