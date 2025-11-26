„Klinci kaubojci“ opet u bioskopu

Postavljeno: 26.11.2025

Bioskop „Kruševac“ nastavlja svoju filmsku ponudu porodičnih ostvarenja, a animirani film „Klinci kaubojci“ ostaje na programu i narednih dana. Publika je mogla da ga pogleda prethodne sedmice, a moći će i dalje, sve do 3. decembra, svakog dana u terminima od 18 i 20 časova

Ova dirljiva i dinamična priča prati dvoje irske siročadi koja kreću na dugo putovanje preko okeana, odlučna da u Njujorku pronađu svog ujaka i preuzmu nasledstvo koje im pripada. Njihova vožnja vozom ubrzo se pretvara u pravu avanturu, tokom koje upoznaju brižnu guvernantu zaduženu za grupu dece, koja im postaje najvažniji saveznik. Na tom putu suočavaju se i sa ozbiljnim izazovima, među njima i dramatičnim napadom bandita koji stavlja na ispit njihovu hrabrost.

Film traje 93 minuta i spaja uzbuđenje, humor i porodične vrednosti, čineći ga idealnim izborom za sve generacije.

Cena karte iznosi 300 dinara, a dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima 037/429-247, od 09 do 15 časova, i 037/421-208, od 17 do 20 časova.

 

