Vidovdanska ulica bez grejanja

Vidovdanska ulica od broja 173 do broja 207 će danas biti bez grejanja zbog radova na sekundarnom delu mreže.

Deo Pakašnice neće imati struju do 13:30, a Mala Reka do 14:30, dok će do prekida vodosnabdevanja doći u Kninskoj, Crnogorskoj, Sarajevskoj i Knez Mihajlovoj ulici u Kruševcu, zatim u Velikim Kupcima, od Doma do Štitara i u celom Štitaru, sve do 15 časova.