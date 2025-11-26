Varvarin: Lapčević i Đidić pred punom salom Opštinske biblioteke

U Multimedijalnoj sali Opštinske biblioteke Varvarin održan je književni matine koji je privukao brojnu publiku i ljubitelje pisane reči. Gosti programa bili su poznati autori Nebojša Lapčević i Ljubiša Bata Đidić, dok je o njihovom stvaralaštvu govorio prof. Veljko Stambolija. Publika je imala priliku da se upozna sa delima “Pastir i runolist” Nebojše Lapčevića i “Zavetne” Ljubiše Bate Đidića

Posebnu pažnju izazvao je nastup jednog od najznačajnijih srpskih književnika, književnog i likovnog kritičara, esejiste i putopisca, Ljubiše Bate Đidića. On je istakao da je varvarinska publika “divna publika” i podsetio na svoju knjigu posvećenu događajima iz 1999. godine, kada je bombardovan most u Varvarinu, iz koje je čitao pesmu o stradanju nedužnih civila 30. maja.

– Bilo mi je drago da je publika razumela i osetila taj unutrašnji impuls koji i dalje kuca rodoljubivo, u odnosu na sve ono što nam se događa u ovo vreme – naveo je Đidić, napominjući da je u svojoj dugoj i bogatoj karijeri objavio više od 70 knjiga.

– U mojoj karijeri bilo je mnogo toga što je prostrujalo kroz žile srpskog naroda, upravo time sam se bavio posebno, noseći upravo tu unutrašnju notu koja je spasavala ono što zovemo srpski identitet. Tu se nalazilo celo moje biće – dodao je bard srpske književnosti.

Nakon uspešne promocije romana “Pastir i runolist” na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga i varvarinska publika je dobila priliku da se neposredno susretne sa ovim delom višestruko nagrađivanog autora Nebojše Lapčevića.

– Lepo je da se u našem regionu, a Varvarin to sigurno zaslužuje, naša kruševačka i bagdalaška ‘žižnica’ malo preseli i ovde i da se malo čuje i naša zavičajna poezija. Čast mi je da sam, zajedno sa Ljubišom Batom Đidićem i Veljkom Stambolijom, danas ovde učestvovao i da sam gost ovako lepo uređene biblioteke. ‘Pastir i runolist’ će svoju misiju nastaviti na ‘Danima Miloša Crnjanskog’ od 28. do 30. novembra, a potom ćemo videti za dalje – poručio je Lapčević.

Književni matine u Varvarinu još jednom je pokazao značaj kulturnih programa, kao i potrebu da se piscima i publici obezbedi prostor za susret, razgovor i promišljanje o književnosti.

Izvor i foto: Opština Varvarin