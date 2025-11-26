Priveden osumnjičeni zbog ugrožavanja sigurnosti tužiteljke
Postavljeno: 26.11.2025
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Brusu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu, uhapsili su D. S. (1967) iz okoline Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je juče telefonom pretio smrću tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu.
Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom osnovnom javnom tužiocu u Brusu.
