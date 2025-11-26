Priveden osumnjičeni zbog ugrožavanja sigurnosti tužiteljke

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Brusu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu, uhapsili su D. S. (1967) iz okoline Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je juče telefonom pretio smrću tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom osnovnom javnom tužiocu u Brusu.