Priveden osumnjičeni zbog ugrožavanja sigurnosti tužiteljke

Postavljeno: 26.11.2025

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Brusu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu, uhapsili su D. S. (1967) iz okoline Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je juče telefonom pretio smrću tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom osnovnom javnom tužiocu u Brusu.

