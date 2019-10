SSP – uhode nas pristalice SNS, naprednjaci – to su halucinacije

Predstavnici kruševačkog odbora Stranke slobode i pravde saopštili su da su kruševačkoj policiji protiv više lica podneli krivične prijave zbog, kako su naveli, uhodjenja

Predsednik kruševačkog Inicijativnog odbora Stranke slobode i pravde Ivan Mandić rekao je novinarima da su predstavnici te stranke, koji su u ponedeljak u okolnim selima sprovodili kampanju za bojkot izbora, na autobuskom stajalištu u jednom od tih sela videli tri osobe, za koje tvrde da su pristalice Srpske napredne stranke i koje su ih, kako je naveo, pratile i ranije.

– Jednog od njih često vidjam u gradu, on se nalazi svuda gde sam ja, bez obzira da li sam sa porodicom ili sam sa saradnicima iz Stranke slobode i pravde ili iz Saveza za Srbiju. Ta ekipa prati i uhodi kako mene lično tako i moje saradnike – rekao je Mandić novinarima na vanrednoj konferenciji za medije organizovanoj ispred kruševačkog SUP-a, nakon što je predao pomenutu krivičnu prijavu.

On je napomenuo da će ta stranka nastaviti da podnosi krivične prijave protiv svih lica koja ih uhode i prate, podsećajući da to traje godinama te da je to način da se opozicija zastraši.

– To im neće uspeti, mi ćemo preko institucija države to pokušati da rešimo i nadamo se da će institucije bolje nego ikada pre uraditi posao. Jasno je svima da moji saradnici i ja brinemo za svoju bezbednost, posle onoga što se desilo Borku Stefanoviću i mnogim aktivistima širom Srbije, koji su brutalno pretučeni. Apelujem na policiju i tužilaštvo da savesno i vredno rade svoj posao – kazao je Mandić.

Da je reč o halucinaciji kazala je, odgovarajući na novinarsko pitanje o tvrdnji opozicije da ih uhode pristalice naprednjaka, članica Saveta za informisanje kruševačkog odbora Srpske napredne stranke Nevena Đurić.

– Zamislite osobu koja non – stop umišlja da je neko proganja, prati, to je, po mom mišljenju, halucinacija – kazala je Đurićka.

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li predstavnici opozicije u Kruševcu imaju razloga da brinu za svoju bezbenost ona je kazala da nema razloga za to.

J.B.

SSP – uhode nas pristalice SNS, naprednjaci – to su halucinacije

Predstavnici kruševačkog odbora Stranke slobode i pravde saopštili su da su kruševačkoj policiji protiv više lica podneli krivične prijave zbog, kako su naveli, uhodjenja Predsednik kruševačkog Inicijativnog odbora Stranke slobode i pravde Ivan Mandić rekao je novinarima da su predstavnici te stranke, koji su u ponedeljak u okolnim selima sprovodili kampanju za bojkot izbora, na autobuskom stajalištu u jednom od tih sela videli tri osobe, za koje tvrde da su pristalice Srpske napredne stranke i koje su ih, kako je naveo, pratile i ranije. - Jednog od njih često vidjam u gradu, on se nalazi svuda gde sam ja, bez…