SSP: Počinje i lokalna kampanja bojkota

Stranka slobode i pravde u Kruševcu započeće kampanju bojkota obilaskom kruševačkih sela, kao i gradskih kvartova, kako bi građanima i građankama u direktnom razgovoru objasnili razloge za bojkot predstojećih izbora. Kampanja počinje 15. oktobra, kada će članovi kruševačkog SSP-a posetiti stanovnike Majdeva, Suvaje i Grkljana

Definitivna odluka Stranke slobode i pravde kada je reč o predstojećim izborima je bojkot, rekla je na konferenciji za novinare portparolka SSP-a u Kruševcu Marija Ilić Paunović.

Ona je na konferenciji za novinare podsetila da je kampanja bojkota izbora na nacionalnom nivou započela 6. oktobra i da su lideri opozicije već krenuli u posetu gradovima širom Srbije da, kako je rekla, u direktnom razgovoru sa građanima na terenu objasne potrebu za bojkotom kao u ovom trenutku jedinim sredstvom borbe protiv bezakonja i kriminalizacije države i institucija.

– Bojkot je naš vid borbe za slobodu, za normalnu zemlju, za pravdu i za pravo. I zato, pored republičke kampanje krećemo i u lokalnu kampanju. Nameravamo da narednih nedelja obiđemo stotinak sela na području Kruševca i da u razgovoru sa ljudima, čujemo njihove probleme, potrebe, nadanja i strahove. Ne idemo tamo da čujemo samo isti stav kao i naš, rado ćemo saslušati i drugačije stavove, ali ćemo svima objasniti zašto smo ušli u bojkot – objasnila je Ilić Paunović.

– Mi ne bojkotujemo izbore, jer izbori su demokratski proces, mi bojkotujemo kriminal i zloupotrebu izbornog procesa koji vrši Srpska napredna stranka u prethodnih sedam godina – rekao je Ivan Mandić, član Predsedništva SSP-a i predsednik Incijativnog odbora za Kruševac. On je dodao da je u Kruševcu u prethodnih sedam godina 16 političkih aktivista iz opozicije pretučeno i maltretirano na razne načine od strane vladajuće garniture, a da niko za to nije snosio zakonske posledice.

U ovom trenutku u lokalnu kampanju kreće samo Stranka slobode i pravde, ali očekuje da će joj se pridružiti i ostale opozicione stranke koje su ovakvu odluku donele. Osim obilazaka građana, kako najavljuje Mandić, tokom kampanje biće organizovana i masovnija okupljanja u gradu i pojedinim seoskim sredinama.

– Mi se nadamo da ćemo građanskom neposlušnošću doprineti da ovaj režim smenimo na nekim budućim slobodnim i fer izborima. Bojkot nije cilj, već jedno od sredstava i sigurni smo da će taj bojkot doneti neke političke promene u Srbiju – zaključio je Mandić.

Mandić je na konferenciji ponovio i da je ova stranka iskreno zabrinuta za sudbinu zaposlenih u Ustanovi Apoteka Kruševac. Ugovor o koncesiji, upozorio je Mandić, ne precizira koliko će zaposlenih koncesionar zadržati, kao ni šta će se desiti sa onima koji ne ostanu na poslu.

– Ne znamo da li će tim ljudima biti ponuđen socijalni program ili će se naći na ulici, kao što se već dešavalo. Zato vladajućoj koaliciji postavljamo pitanja kakav im je plan za zaposlene u Ustanovi Apoteka i kako će ljudi na selu ubuduće dolaziti do lekova, s obzirom na to da je gotovo dve godine prošlo od gašenja prve seoske apoteke. Do sada ih je ugašeno više od 15, a mi strahujemo da će sa ovim ugovorom taj trend gašenja biti intenziviran –rekao je Mandić.

