Građani Kruševca nisu mogli da učestvuju u javnoj raspravi o rebalansu budžeta jer je Gradska uprava Kruševac poziv za to objavila netransparentno, a dani tokom kojih je javna rasprava trajala su bili praznični, saopštio je kruševački odbor Stranke slobode i pravde

– Na sajtu Grada je 27. aprila objavljen javni poziv za učešće građana u javnoj raspravi u vezi donošenja rebalansa budžeta za 2021.godinu, a to je učinjeno netransparentno i nije ispoštovana zakonska regulativa. Javna rasprava je trajala od 27. apila do 5. maja. Međutim, kako su ove godine navedeni datumi bili neradni, Gradska uprava je još jednom pokušala da sakrije svoje aktivnosti od očiju javnosti i da rebalans usvoji i raspravu sprovede na način kako je inače navikla da radi, bez primedbi, predloga, diskusije i demokratije – naveo je potpredsednik kruševačkog odbora Stranke slobode i pravde Stefan Bojičić u saopštenju za javnost.

Građani Kruševca su, tako, prema njegom navodima, tokom Uskršnjih praznika, uskraćeni za priliku da postave pitanja ili daju predloge o tome kako žele da se njihov novac potroši.

– Uzurpatori grada su na sličan način pokušali da donesu i sam budžet grada za 2021. godinu, ali da smo ih pravovremenom reakcijom u tome sprečili, dostavljajući predloge koje su odbili – podsetio je Bojičić navodeći da je tada aktuelna gradska vlast odbila predloge SSP-a za besplatne udžbenike za osnovce, nabavku magnetne rezonance, overene zdravstvene knjižice za građane koji to pravo ne mogu da ostvare ni na jedan drugi način, nabavku sistema protivgradne zaštite za poljoprivredu te još predloga bitnih za život građana.

Bojičić je najavio da će zbog navedenog SSP uživo tokom sledećeg zasedanja Skupštine grada, direktno odgovornima postavi sva pitanja.

J.B.

SSP pita: Zašto rukovodstvo Grada krije kako će trošiti novac građana?

