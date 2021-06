Spomen ploča poginulim borcima u Belasici

U selu Belasica otkrivena je spomen ploča poginulim borcima u Prvom i Drugom svetskom ratu, sa područja ovog naselja. Na spomen ploči uklesano je šest imena od ukupno 21 stradalog lica, a inicijativu za podizanje spomen obeležja pokrenuli su penzioneri ovog sela

Da je od septembra 1912. do decemabra 1918. godine u Balkanskim i Prvom svetskom ratu stotine mladića iz doline Ribarske reke otišlo u rat a da se mnogi od njih nisu vratili svojim kućama i porodicama, podsetio je Esad Popara, pedagog u školi u Velikom Šiljegovcu.

– Ribarska regija ima 22 naseljena mesta, a oko polovina se nije na ovaj način odužila svojim precima. Najbolje su to uradili Šiljegovčani, oni imaju spomen ploču u centru sela gde su uklesana 204 imena izginulih u ratovima, a spomen obeležje imaju i Zubovac, Grevci, Zdravinje, Sušica, Jošje, Kaonik… Sredstva za izgradnju spomen obeležja uglavnom su sakupili potomci, što je pohvalno – kazao je Popara, uz napomenu da bi i ostala sela koja nisu to do sada uradila trebalo na ovaj način da se oduže svojim precima.

Meštani kažu da su iz sopstvenih sredstava izgradili spomen obeležje u znak zahvalnosti precima koji su položili svoje živote za slobodu otadžbine u prvom i Drugom svetskom ratu, da su izgradnju uglavnom finansirali stariji penzioneri, te da su ponosni što su se na ovaj način koliko toliko odužili svojim dedovima i pradedovima.

Ilija Omić, predsednik SUBNOR-a Kruševac kaže da je njegov predlog bio da se ipak ne žuri sa ovakvim obeležavanjem, te da savetovano meštanima da se pre postavljanje spomen ploče obrate gradu.

– Na spomen ploči uklesano je šest imena, a zna se da je iz ovog sela samo u Prvom svetskom ratu stradalo 21 lice. Trebalo bi staviti imena svih nastradalih od Balkanskih ratova pa nadalje, ali i civilnih žrtava, da sva ta lica ovde nađu svoje mesto, da buduće generacije znaju ko su im preci koji su doneli slobodu ovom narodu i da to obeležavaju svake godine. Insistiraću na tome da sva stradala lica dobiju zasluženo mesto, a ne samo ovih šest – preporučio je Omić.

D.P.