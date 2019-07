SNS: Reagovanje na reagovanje Ivana Mandića

Saopštenje u kome je Igor Mandić, član predsedništva i predsednik Inicijativnog odbora Stranke slobode i pravde za Kruševac sa osamnaest otvorenoih pitanja reagovao na prethodnu konferenciju Gradskog odbora Srpske napredne stranke, bilo je povod za novi poziv novinarima iz sedišta SNS u Kruševcu. Predrag Vukićević, potpredsednik GO SNS, odgovarajući na neka od njih, rekao je da je „to što opozicija danas u gradskom parlamentu ima jednog odbornika, rezultat izborne volje građana“, a da o slobodi medija pričaju „oni koji su novinare izbacivali iz gradske skupštine“

– Predsednik SNS, Aleksandar Vučić, osnovao je stranku 2008. godine sa jasnim ciljem da Srbija ide napred – rekao je Vukićević. On je rekao i da je cilj političkog delovanja SNS-a „pomoć široj društvenoj zajednici i poboljšanje kvaliteta života građana“. S druge strane, ocenio je da su „oni koji su državu vodili do 2012. očigledno u u politiku ušli iz hobija i ličnih interesa“, te da danas „sebi dozvoljavaju mnogo“.

Da se ova konstatacija odnosila na nedavno saopštenje „Pjongjang nije u Evropi“, koje je u ime SSP-a uputio Ivan Mandić, član predsedništva ove stranke i predsednik Inicijatiovnog odbora za Kruševac, pokazalo se tokom konferencije u nekoliko nagoveštaja, iako one koje je prozivao Vukićević nije direktno imenovao.

Umesto toga, on je odgovorio na neka od osamnaest pitanja koja je Mandić u svom saopštenju postavio SNS-u povodom njihove tvrdnje da je Kruševac postao pravi evropski grad.

Vukićević je, tako, na pitanje u kom evropskom gradu opozicija ima jednog odbornika u Skupštini, odgovorio da je to bila izborna volja građana, te da su građani na taj način pokazali da ne žele „ one koji kradu vodu i struju“, da ne žele „da ih predvodi neko bez dana radnog staža, srednjoškolac, bez znanja i iskustva“ da ne žele „plagijatore igrica na internetu i neplatiše poreza“, te da su glasovima za, kako je rekao „’glupe’ naprednjake“ kaznili takozvane akademike i naučnike koji za grad nisu uradili ništa.

Podsetimo, na lokalnim izborima 2016. godine, koalicija oko SNS-a osvojila je 52 mandata u Skupštini grada Kruševca, 12 mandata pripalo je koaliciji SPS – JS, a 6 mandata osvojila je koalicija okupljena oko Demokratske stranke. Odbornički klub DS-a u međuvremenu je rasformiran jer su ga napustila dva odbornika.

Pitanje „u kom evropskom gradu direktor nacionalne službe bezbednosti otvara seoske puteve”, Vukićević je ocenio kao ismevanje Bratislava Gašića. – Da nema njega, gde bismo danas bili – pitao se Vukićević, i dodao da je “lakše bilo sedeti u udobnim foteljama nego izaći pred narod i raditi u njihovom interesu, kao što on svakodnevno čini, bez obzira na obaveze koje ima“.

– Oni koji su novinare izbacivali iz gradske skupštine, oni nam pričaju o slobodi medija – rekao je Vukićević, aludirajući na Mandićevo pitanje “u kom evropskom gradu sve televizije drži partijski vrh i 8 godina građani ne mogu da vide ni jednu političku debatu niti kadrove opozicije?”

U nastavku ovog odgovora Vukićević je izneo tvrdnje da su “u periodu vladavine žutih” novinarima tekstovi cenzurisani, kamere udaljavane sa mesta događaja, “na najbrutalniji način i uz vulgarne pretnje” te da postoje i novinarski prilozi koji to dokumentuju.

– Pojedinim novinarima se novcem građana Kruševca dobro plaćalo kako bi se sakrila sva zlodela koja su sprovodili – rekao je još Vukućević, gopvioreći, kako je sam procenio, o periodu pre 8, 9, pa i 10 godina, sve do druge polovine 2012.

Na novinarsko pitanje može li da imenuje te novinare i ima li dokaze za takvu tvrdnju, Vukićević je rekao da je on, kao direktor Televizije Plus, odnosno produkcijske kuće „ADD production“ u to vreme „dobijao novac u plavim kovertama od tadašnjih ‘žutih’ političara koji su preko svojih posrednika taj novac slali“. Slično se, kaže, dešavalo svim novinarima sa Televizije Plus, koji to mogu i da posvedoče.

Dodao je i da on taj novac nije uzeo, a upitan zašto nije prijavio takve koruptivne radnje rekao je da to nije njegov manir, kao i da je bio siguran da će ti koji su pokušavali da ga potkupe brzo završiti svoju političku karijeru, što se, kako je rekao, na kraju i dogodilo.

– Podsećamo takozvanu opoziciju da je Pjongjang prelep azijski grad, a pošto ga spominju, pretpostavljamo da su bili tamo. Neka ostanu u njihovoj Nedođiji i bore se sa izmišljenim gusarima, a Kruševac neka ostave pravim Kruševljanima da uživaju u svojim evropskim vrednostima. Izbori su u martu, pa izvolite, draga gospodo, da se izmerimo – završio je svoje izlaganje Vukićević.

Inače, u saopštenju „Pjongjang nije u Evropi“, koje je bilo povod ove konferencije, lider kruševačkog SSP-a je, između ostalog pitao i u kom evropskom gradu većina kadrova stranaka bivše vlasti pređe u stranku aktuelne vlasti i proziva ‘bivšu’ vlast za neuspehe, te u kom evropskom gradu reklame političkog lidera na banderama grada stoje 8 godina, a nezaposleni građani doniraju njegovu kampanju u identičnom iznosu.

SNS: Reagovanje na reagovanje Ivana Mandića

