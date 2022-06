Sledi pojačan nadzor u zaštiti šuma i polja od požara

Na danas održanoj sednici Stručno operativnog tima za zaštitu od požara i ekspolozija govorilo se o prevenciji požara na otvorenom, te merama u kažnjavanju lica koja te požare izazivaju. Na području Kruševca tokom prošle godine registrovano je 449 požara na otvorenom, uglavnom zbog neodgovornog paljenja strnjišta

Pored predstavnika Stručno operativnog tima, sednici su prisustvovali i predstavnici drugih državnih organa koju mogu da pomognu u prevenciji ali i u sankcionisanju neodgovornih pojedinaca koji izazivaju požare na otvorenom.

–Ideja je da svako iz svog delokruga rada primeni one mere koje su usmerene na prevenciju, da objasnimo ljudima da je zbog njihovog i opšteg dobra bitno da su poljoprivredne mašine ispravne, da se poštuju protivpožarne mere, kako na samim poljoprivrednim mašinama tako i one koje se primenjuju na otvorenom, prilikom same žetve. Pored predstavnika poljoprivrednih stručnih službi (čija je uloga da poljoprivrednicima prenesu znanje i objasne da spaljivanje biljnih ostataka nije dobro jer degradira zemljište, a nemamo nikakvu korist od toga), deo ovog tima, pored predstavnika Sektora za vanredne situacije čine i predstavnici MUP-a , prekršajnoj suda, mesnih zajednica- kaže Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije.

Todorović kaže da grad Kruševac nema zabrinjavajuću statistiku kada su u pitanju požari na otvorenom.

–Pre svega, naša polja nisu tako velika, a i nadmorska visina na kojoj se ta polja nalaze je različita, jedna su u kruševačkoj koltili, druga u ribarskom kraju, treća preko Morave, što znači da ne sazrevaju sve žitarice u isto vreme, pa imamo prostora za bolju kontrolu i efikasnije delovanje. Iako nemamo nepovoljnu statistiku, ipak imamo dosta neispravnih poljoprivrednih mašina i na tome će biti pre svega biti akcenat u narednom periodu. Takođe, akcenat je i na spaljivanju, ovo se ne odnosi samo na strna žita već i na sve druge parcele, pre svega na jagode, tamo gde ima jednogodišnjih biljaka koje se krče pa se posle toga ponovo sade na ti parcelama- navodi Todorović.

Kako bi se smanjio broj požara na otvorenom, dogovoreno je i pojačano informisanje građana putem medija, podela propagandnog materijala poljoprivrednicima, pojačan nadzor u selima, pre svega kontrola ispravnosti vozila koja se koriste za žetvu, te veća budnost svih koji su na terenu za prijavu uočenih nedostataka.

Inače, tokom prošle godine na području grada Kruševca registrovano je 449 požara na otvorenom i to četiri na žitištima, osam u voćnjacima i vinogradima, 14 šumskih, 49 na deponijama, 231 livade i strnjišta, te 110 na ostalim prostorima. Godinu ranije registrovana su 302 požara na otvorenom, dok ih je tokom 2019. godine bilo 773. U preko 90 odsto slučajeva, uzrok ovih požara je ljudska nemarnost.

D.P.