Skraćeno radno vreme Kovid ambulante

Kruševačka Kovid ambulanta od juče radi od 7 do 17 časova svih sedam dana u nedelji. Odluku da se skrati radno vreme kovid ambulanti u Srbiji donelo je resorno ministartsvo, zbog trenutno bolje epidemiološke situacije i manjeg broja pregleda

U odnosu na prvu nedelju februara, kada se u Kovid ambulantu u Kruševcu javljalo do 700 pacijenata, sada ih je oko 200 dnevno. Od ukupnog broja pregleda polovina je prvih, a oko 60 odsto tih pacijenata pozitivno je na korona virus.

-Kliničke slike su iste kao u prethodnom periodu, većina pacijenata ima blaže simptome, temperaturu koja traje do tri dana, grebanje u grlu, curenje iz nosa i suv kašalj. Teža klinička slika javlja se uglavnom kod starijih lica, obično su to srčani bolesnici, dijabetičari ili oni koji imaju opstruktivnu bolest pluća, s tim da je i sve manje pacijenata koje šaljemo na stacionarno lečenje, jednog do dvoje dnevno- kaže dr Tamara Ilić, koordinatorka u Kovid ambulati.

Zbog manjeg broja pregleda, radno vreme Kovid ambulante skraćeno je, pa umesto do 22 sata, kako je do sada ambulnta radila, pacijenti mogu da dođu na pregled do 17 sati.

–Od juče je radno vreme skraćeno i sada radimo od 7 do 17 sati. Radi se u dve smene, a od ponedeljka će u ambulanti umesto 14, raditi osam lekara– kaže naša sagovornica.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, u protekla 24 sata u Rasinskom okrugu od korona virusa obolelo je 87 lica. Najviše novoobolelih je u Kruševcu gde je registrovano 48 novih slučajeva, u Trsteniku 15, u Varvarinu je 10. Aleksandrovac ima sedmoro novozaraženih, Brus petoro, dok su u Ćićevcu za protekla 24 sata registrovana dva nova slučaja.

Inače, od početka epidemije u Rasinskom okrugu korona virusom zaraženo je 53.209 ljudi, a izlečenim se do sada smatra njih 50.166. Na bolničkom lečenju u Opštoj i Kovid bolnici trenutno je i 68 pacijenata iz našeg okruga.

D.P.