Servisne informacije za 20.4.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas će do 15 časova bez vode će biti Mudrakovac – Rasinska (od Ribarske do Lipovačke), Lipovačka, Svetogorska i prateće ulice. Zbog sanacije kvara biće zatvoren za saobraćaj deo Svetogorske ulice u Mudrakovcu (od Aerodromske do Rasinske).

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže danas će do 15 časova bez vode biti Jasički put – od „Bip“ pivare do staklenika „Abadić“.