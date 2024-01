Savet stručnjaka: Rezidba kupina

Kupina u toku vegetacije obrazuje veliki broj izdanaka koje treba proređivati u toku godine da bih imali adekvatan kvalitet i kvantitet plodova. Cilj rezidbe je obnova rodnog drveta i uspostavljanje proporcionalnog odnosa podzemnog i nadzemnog dela biljke. Rezidba kupinjaka se obavlja dva puta u toku godine. Letnja rezidba se obavlja neposredno po završetku berbe a zimska u rano proleće.

Od izdanaka koji su ostali na korenu, tj. iz panja odabere se tri do četri najbolja, ujednačene visine i vizuelnim pregledom bez oštećenja. Takođe se ostavljaju oni izdanci koji imaju bočne priraste. Izdanke koje planiramo da ostavimo za narednu vegetacionu godinu prekratimio od 20 do 40 cm iznad poslednje žice. Na taj način formiramo špalir na propisnoj visini.

Bočne priraste na ostavljenim izdancima prekraćujemo na dva do tri pupoljka, odnosno na 20 do 25 cm zavisno od formiranja pupoljaka. Ostale izdanke orezati do osnove. Ako su izdanci formirali veliki broj bočnih grana sa kratkim međusobnim rastojenjem, pa se formirao gusti sklop koji je opterećen prevelikim rodom, tada radimo proređivanje osnove izdanka tako da na svakih 10 cm dužine ostavimo po jednu bočnu granu naizmenično. Ukoliko imamo suviše niske prevremene bočne grane, njih uklanjamo do osnove. Na taj način ne pravimo preveliko oprterećenje biljke rodom čime dobijamo na kvalitetu.

Preporuka je u špaliru ostaviti najviše tri izdanka sa manjim brojem bočnih grana.

Milan Petrović, savetodavac za voćarstvi i vinogradarstvo PSSS Kruševac

Foto: Pixabay