Savet stručnjaka: Priprema skladišta za čuvanje kukuruza

Tokom proizvodnje žitarice su podložne napadu mnogobrojnih mikroorganizama i štetočina koje svoj razvoj nastavljaju i tokom čuvanja u skladištu. Cilj skladištenja je da se sačuvaju proizvodi bez gubitka kvaliteta i kvantiteta

Piše: Slađana Rilak dipl.inž. (PSSS Kruševac)

Što se kukuruza tiče, može se reći da skladištenje počinje još na polju pravilnim izborom parcele, izborom ranostasnih hibrida, pravilne i redovne zaštite tokom vegetacije, pravilnom i kontrolisanom primenom azotnih hraniva… Posebnu pažnju treba obratiti na zdravstvenu ispravnost kukuruza pre unosa u skladište. Pre berbe potrebno je redovno pratiti sadržaj vlage u zrnu i berbu ne počinjati pre nego što se vlaga ne spusti do 14 %. Prilikom berbe neophodno je kombajn podesiti tako da pravi što manja oštećenja. Ukoliko je berba ručna, ukloniti sve klipove koji imaju promenjenu boju zrna (bela, ružičasta, ljubičasta, crvena, crna) koji potiču od fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, i Penicillium. Ovi paraziti metabolizmom stvaraju mikotoksine ( aflatoksin, ohratoksin, zearalenon…) koji se trajno zadržavaju u biljkama. Mikotoksini su toksični i predstavljaju ozbiljan rizik za bezbednost hrane za ljude i životinje jer imaju negativne biološke efekte po ljude i životinje.Takođe, u skladište ne unositi ispucala ili isklijala zrna, mehanički oštećene klipove ili delove kočanki.

Skladišne štetočine mogu pretstavljati veliki problem ukoliko se ne kontrolišu. Iz tog razloga neophodno je sprovesti određene preventivne mere što podrazumeva higijenu skladišnog prostora.

Skladišni prostor (koš, čardak, ambar, tavan…) temeljno očistiti, dezinfikovati i tretirati protiv skladišnih štetočina. Sve pukotine na tavanici, zidovima i podu potrebno je zatvoriti jer se u njima mogu zadržavati skladišne štetočine.

Dezinfekciju skladišnog prostora obaviti temeljnim krečenjem. Za hemijske tretmane koristiti registrovane preparate za tu namenu (Actellic 50 EC, Ambarin). Veoma je važno voditi računa o ličnoj zaštiti prilikom rada sa insekticidima kao i o karenci primenjenih preparata.

Sve zaostale količine kukuruza iz prethodne godine utrošiti ili izneti iz objekta da ne budu u direktnom kontaktu sa ovogodišnjim rodom.

Ne skladištiti kukuruz na betonu da ne bi došlo do kondenzacije i stvaranja vlage.

Skladište mora imati obezbeđeno aktivno ili pasivno provetravanje kao i redovnu kontrolu temperature i vlažnosti kako bi se sprečio razvoj insekata i mikroorganizama. Temperaturu je neophodno meriti svakodnevno dok se relativna vlažnost vazduha meri i prati na nedeljnom nivou.

Redovno pratiti pojavu truleži na klipu i zrnu i takve klipove odstraniti. Za sada ne postoje fungicidi koji sprečavaju razvoj gljiva na zrnu kukuruza ali postoje registrovani preparati na bazi organskih kiselina (propionska i izobuterna). Ove organske kiseline mogu samo zaustaviti dalji razvoj gljiva i biosintezu mikotoksina, ali ne i odstraniti prethodno nastale mikotoksine.

Očuvanje kvaliteta i kvantiteta kukuruza tokom skladištenja, može se postići samo kontrolisanim monitoringom prisustva štetnih organizama u skladištu kao i sprovođenjem svih preventivnih mera.